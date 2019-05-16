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'İlk mimari projeyi kırlangıçlar çizdi'

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 16.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Doğadabuan kurucusu biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, kırlangıçların çamur ve küçük taşlar kullanarak yuvalarını yapış şeklinin, mağaralarda, kaya sığınaklarında yaşayan insanlar için model olduğunu söyledi. İnce, ilk mimari projeyi kırlangıçların çizdiğini, en eski yerleşim yerlerinden Karain Mağarası ve Çatalhüyük'teki yapılarda kırlangıç yuvalarından esinlenildiğini belirtti.

'İlk mimari projeyi kırlangıçlar çizdi'

Doğa bilimci biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, kırlangıçların her yıl mart ayından itibaren Türkiye'ye geldiğini söyledi. İnce, Güney Afrika'dan çölleri ve Akdeniz'i aşarak yaklaşık 14 bin kilometre yolculuk yaparak gelen kuşların, bu dönemde yuva yapma zamanı olduğunu kaydetti. Kırlangıçların yuvalarını çamur ve küçük taşlar kullanarak, kerpiçten yaptığını aktaran İnce, çiftleşme ve yumurtlama dönemlerinin ardından da, temmuz ve ağustos aylarında yavruların uçmayı öğrenip, eylül- ekim döneminde Güney Afrika'ya döndüklerini aktardı.

ÇATALHÖYÜK'TEKİ KERPİÇ EVLER EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Dünyanın ilk insanlarının yaşadığı yerlerden biri olarak bilinen Karain Mağarası ve Çatalhüyük'teki yapıların da kırlangıç yuvalarından esinlenerek yapıldığını belirten İnce, "Kırlangıçlar evlerin, otellerin, okulların ve benzeri binaların duvarlarında yuvalarını inşa ediyor. Ancak insanlar bu yuvaları bozuyor. Kırlangıçlar, insana yakın yaşayabilen bir canlı türü olduğu için mağara yaşamından bu yana etkileşimimiz olmuş. Hatta ondan çok şey öğrendiğimizi söylersem, abartı olmaz. Gerçek şu ki; ilk mimari projemizi kırlangıçlar çizmiştir. Onların yuvalarını yapış şekli, mağaralarda, kaya sığınaklarında yaşayan insanlar için bir model olmuştur. Çatalhöyük'teki tepeden girişi olan ve birbirine bitişik kerpiç evler, buna en güzel örnektir" diye konuştu.

catalhoyuk_kerpic_evler

YUVALARI BOZULUYORDU

Turizm tesislerinde bir kirlilik olarak görülen kırlangıç yuvalarının 5 yıl öncesine kadar bozularak yıkıldığını belirten İnce, “Hiç unutmuyorum, yaz ortasında içinde yavru varken yuvaya amonyak sıkarak kırlangıçları öldürdüğünü anlatanlara da fırçayı vurunca yavruların düştüğünü anlatanlara da denk geldim. Aslına bakarsanız Anadolu'nun öz kültüründe yuva yıkmak, canlıya bu şekilde saygısızlık yapmak yoktur. Yuva var diye ormanda ağacı kesmeyen, inşaatını durduran müteahhide de bu topraklarda rastlayabilirsiniz. Artık birçok otelde bu yuvaların korunmasını sağlıyoruz. Şimdi de okullarda ve olabildiğince her alanda bu yuvaların bozulmaması, korunması gerektiği yönünde bilinç oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

'İlk mimari projeyi kırlangıçlar çizdi'

KIRLANGIÇ DOSTU OTEL PROJESİ

Altı yıl önce Skal Antalya Kulübü Çevre Komitesi ile güzel bir proje başlattıklarını hatırlatan İnce, şu bilgileri verdi:

kırlangıç evleri

“Kırlangıç Dostu Otel Projesi'ne ilk olarak dernek üyesi otel yöneticilerinin tesislerini dahil ettik. Bu proje kapsamında kırlangıçları koruyan, kırlangıçları bir doğal marka değeri olarak gören, bu konuda misafirlerini bilgilendiren otellere 'Kırlangıç Dostu Otel' sertifikası vermeye başladık. Sonraki süreçte otelleri bu konuda düzenli takip ettik. Proje ile birlikte kırlangıçlar bir değer olarak kabul edilirken konu ile ilgili müşteri şikayeti yok denecek kadar azaldı. Projeye onlarca otel katıldı. Bu oteller sonrasında kırlangıçların doğrudan bir faydasına da şahit oldular. Bölgelerinde sineklerin azaldığını gördüler. Artık bu konularda lütfen daha hassas davranalım. Gelin bu projeye sizler de katılın. Kırlangıç projesi bu yıl da devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
kırlangıç ev

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