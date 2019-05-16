'İlk mimari projeyi kırlangıçlar çizdi'

Doğa bilimci biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, kırlangıçların her yıl mart ayından itibaren Türkiye'ye geldiğini söyledi. İnce, Güney Afrika'dan çölleri ve Akdeniz'i aşarak yaklaşık 14 bin kilometre yolculuk yaparak gelen kuşların, bu dönemde yuva yapma zamanı olduğunu kaydetti. Kırlangıçların yuvalarını çamur ve küçük taşlar kullanarak, kerpiçten yaptığını aktaran İnce, çiftleşme ve yumurtlama dönemlerinin ardından da, temmuz ve ağustos aylarında yavruların uçmayı öğrenip, eylül- ekim döneminde Güney Afrika'ya döndüklerini aktardı.

ÇATALHÖYÜK'TEKİ KERPİÇ EVLER EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Dünyanın ilk insanlarının yaşadığı yerlerden biri olarak bilinen Karain Mağarası ve Çatalhüyük'teki yapıların da kırlangıç yuvalarından esinlenerek yapıldığını belirten İnce, "Kırlangıçlar evlerin, otellerin, okulların ve benzeri binaların duvarlarında yuvalarını inşa ediyor. Ancak insanlar bu yuvaları bozuyor. Kırlangıçlar, insana yakın yaşayabilen bir canlı türü olduğu için mağara yaşamından bu yana etkileşimimiz olmuş. Hatta ondan çok şey öğrendiğimizi söylersem, abartı olmaz. Gerçek şu ki; ilk mimari projemizi kırlangıçlar çizmiştir. Onların yuvalarını yapış şekli, mağaralarda, kaya sığınaklarında yaşayan insanlar için bir model olmuştur. Çatalhöyük'teki tepeden girişi olan ve birbirine bitişik kerpiç evler, buna en güzel örnektir" diye konuştu.