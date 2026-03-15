İlk mürettebatlı uçuş Nisan'da yapılacak! Ay'a geri dönüş programı başlıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu ‘Artemis 2'nin nisan başında yapılmasının planlandığını duyurdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı Artemis'in ilk mürettebatlı misyonu ‘Artemis 2'nin en erken nisan başında yapılmasının planlandığını bildirdi. Açıklamada, görev için en erken tarihin 1 Nisan olarak öngörüldüğü ve roketin 19 Mart'ta yeniden fırlatma rampasına taşınmasının planlandığı kaydedildi.

YÜKSEK RİSKLER VAR

NASA yetkilisi John Honeycutt, göreve ilişkin düzenlenen basın toplantısında, ‘Artemis 2’ misyonunun yüksek riskler barındırdığını belirtti. Honeycutt, “Yanlış gidebilecek her şeyi değerlendirdiğimizden ve tüm riskleri analiz ettiğimizden emin olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NASA Ay (Dünya'nın uydusu)
