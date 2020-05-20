İlk Öpücük konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk Öpücük filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı 2017 yapımı İlk Öpücük filmi, Adam Sandler ve Drew Barrymore'un oynadığı 50 İlk Öpücük filminin yeniden çevrimidir. Peki, kadrosundaki güçlü oyuncularla dikkat çeken İlk Öpücük filmi ile ilgili detaylar haberimizde…

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk Öpücük filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Gölyazı ve Tirilye beldelerinde yapıldı.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur; ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.

İLK ÖPÜCÜK OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Beyti Engin, Hayrettin Karaoğuz, Sadi Celil Cengiz, Erol Aksoy, Gamze KaradumanYönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı 2017 yapımı İlk Öpücük filmi, Adam Sandler ve Drew Barrymore'un oynadığı 50 İlk Öpücük filminin yeniden çevrimidir. Peki, kadrosundaki güçlü oyuncularla dikkat çeken İlk Öpücük filmi ile ilgili detaylar haberimizde…



