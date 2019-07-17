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İlk siyahi eşcinsel Emmy adayı Billy Porter tarihe geçti

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 17.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. En İyi Erkek Oyuncu adayı gösterilen Billy Porter, ilk siyahi eşcinsel olarak tarihe geçti.

İlk siyahi eşcinsel Emmy adayı Billy Porter tarihe geçti
  1. Emmy Ödülleri için adaylar dün açıklandı. Pose dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Billy Porter, tarihe geçti. 49 yaşındaki Broadway tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Emmy’de drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayı gösterilen ilk siyahi eşcinsel oldu. Porter; Emmy ödülü için Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) ve Milo Ventimiglia (This Is Us) ile yarışacak.

Adaylığının açıklanmasının ardından People dergisine konuşan Porter, “Nefesim kesildi. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir duygu” diyerek hislerini dile getirdi. 30 yıldır oyunculuk yaptığını dile getiren Porter, “Eşcinselliğimi açık yaşıyor oluşum bana bir sorumluluk yüklüyor. İçinde bulunduğum iş hayatı, çoğu zaman güvercinlerin bulunduğu bir kutuya konduğun yer gibi. Bu kutunun dışında olduğum için mutluyum. Dizideki karakterim Pray Tell'in üç boyutlu bir insan olmasına sevindim” ifadesini kullandı.

Katıldığı etkinliklerde kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken Porter, en son 91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) kırmızı halısında öne çıkmıştı.

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