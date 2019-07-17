İlk siyahi eşcinsel Emmy adayı Billy Porter tarihe geçti

Adaylığının açıklanmasının ardından People dergisine konuşan Porter, “Nefesim kesildi. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir duygu” diyerek hislerini dile getirdi. 30 yıldır oyunculuk yaptığını dile getiren Porter, “Eşcinselliğimi açık yaşıyor oluşum bana bir sorumluluk yüklüyor. İçinde bulunduğum iş hayatı, çoğu zaman güvercinlerin bulunduğu bir kutuya konduğun yer gibi. Bu kutunun dışında olduğum için mutluyum. Dizideki karakterim Pray Tell'in üç boyutlu bir insan olmasına sevindim” ifadesini kullandı.
Katıldığı etkinliklerde kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken Porter, en son 91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) kırmızı halısında öne çıkmıştı.
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