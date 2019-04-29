İlk skandal değil! Kerimcan Durmaz daha önce de...

Pazar akşamından bu yana tüm sosyal medya ağlarında Kerimcan Durmaz ve kendisinin Instagram'da yanlışıkla paylaştığı mastürbasyon videosu konuşuluyor.

Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından alay konusu haline gelen Kerimcan Durmaz ilk bu kez böyle sansasyonel bir haberle gündem olmadı.

BAZLAMA KAVGASI

Kerimcan Durmaz daha önce oyuncu Hande Erçel' in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına, “Ay gerçekten artık kusacağım bu bazlamadan” diye yazmış, bu yorumu magazin gündemine oturmuştu.

Bu ağır yorumdan sonra Hande Erçel'in bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç, mesajı görür görmez Instagram’da Durmaz’ı engellemişti. Bu hareketin hemen ardından Erçel de Kerimcan'ı sosyal medyadan engelleyince kavga büyümüş, Kerimcan sosyal medya hesabından, “Ay kusanlar çıksın. Instagram’ım kasılıyor!”açıklamasında bulunmuştu.

Sular durulur diye beklerken Hande Erçel "bazlama" benzetmesi yapan tüm sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ve çoğunun hesabını kapattırmıştı.

OLAYLI 24. YAŞ PARTİSİ

Kerimcan Durmaz'ın 24. yaş doğum günü partisi fazlasıyla magazin gündemini bulandırmıştı. Müzik dünyasının divası Bülent Ersoy'un bile katıldığı doğum günü partisinde olay olan şey Kerimcan Durmaz'ın tasarımcı Gamze Saraçoğlu'nun ayakkabısından içki içmesiydi.