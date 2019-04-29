İlk skandal değil! Kerimcan Durmaz daha önce de...

Pazar akşamından bu yana tüm sosyal medya ağlarında Kerimcan Durmaz ve kendisinin Instagram'da yanlışıkla paylaştığı mastürbasyon videosu konuşuluyor.
Özellikle Twitter kullanıcıları tarafından alay konusu haline gelen Kerimcan Durmaz ilk bu kez böyle sansasyonel bir haberle gündem olmadı.
Kerimcan Durmaz daha önce oyuncu Hande Erçel' in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına, “Ay gerçekten artık kusacağım bu bazlamadan” diye yazmış, bu yorumu magazin gündemine oturmuştu.
Bu ağır yorumdan sonra Hande Erçel'in bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç, mesajı görür görmez Instagram’da Durmaz’ı engellemişti. Bu hareketin hemen ardından Erçel de Kerimcan'ı sosyal medyadan engelleyince kavga büyümüş, Kerimcan sosyal medya hesabından, “Ay kusanlar çıksın. Instagram’ım kasılıyor!”açıklamasında bulunmuştu.
Sular durulur diye beklerken Hande Erçel "bazlama" benzetmesi yapan tüm sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu ve çoğunun hesabını kapattırmıştı.
Kerimcan Durmaz'ın 24. yaş doğum günü partisi fazlasıyla magazin gündemini bulandırmıştı. Müzik dünyasının divası Bülent Ersoy'un bile katıldığı doğum günü partisinde olay olan şey Kerimcan Durmaz'ın tasarımcı Gamze Saraçoğlu'nun ayakkabısından içki içmesiydi.
300 bin lira değerinde hediyelerin de geldiği doğum gününde Kerimcan'ın yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, takipçileri tarafından, "Görgüsüz" ve "İğrenç" olarak yorumlanmıştı.
Tepeden tırnağa her daim kusursuz bir görüntü sergilemek için büyük çaba sarf eden Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkınca sosyal medya karışmıştı.
17 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamayınca, herkes Kerimcan Durmaz'ın estetik sonrasında bu kadar "kusursuz" göründüğüne değinmiş para sayesinde buralara geldiğini savunmuştu. Tabii bu fotoğraflar sonrasında Kerimcan Durmaz, “Bunları kötü niyetli, haset kişiler yaydı. Kazancımı, popülerliğimi kıskanıyorlar” demişti.
Maliye sosyal medya fenomenlerini denetime başlayınca ilginç haberler ortaya çıkmıştı. Milyonlarca takipçisi olan Kerimcan Durmaz’ın hesaplarını da inceleme altına alan maliye Durmaz’a tek tek ceza kesmişti.
Kesilen cezaların iptali için Durmaz ise İstanbul Vergi Mahkemesinde 8 ayrı dava açmıştı. Durmaz, dava dosyalarına yaptığı savunmalarda özetle şunları söylemişti:
“Ben tüm vergilerimi ödedim. Faturalarımı da kaydettim. Hesabıma gelen paralar borç-alacak ilişkisinden kaynaklı. Ticari bir faaliyet nedeni ile gelen paralar değil. Zaman zaman borç para verdiğim arkadaşlarım oldu. Hesabıma gelen bu paralar da bana olan borçların ödenmesi nedeni ile.” Bakırköy Vergi Müdürlüğü adına yapılan savunmada ise, raporlara konu para transferlerinin ticari faaliyet kapsamında olduğu vurgulanmıştı
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