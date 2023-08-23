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İlk tanıtım yayınlandı! Bambaşka Biri oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman başlayacak? Hande Erçel ve Burak Deniz başrolde!

23.08.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambaşka Biri dizinin konusu ve oyuncuları gibi detayları merak ediliyor. Yakında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Bambaşka Biri dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşıyor. Daha önce Aşk Laftan Anlamaz dizisinde partner olan ikili yıllar sonra aynı sahneleri paylaşacak. Peki, Bambaşka Biri oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yeni dizi Bambaşka Biri ne zaman yayın hayatına başlayacak?

Bambaşka Biri dizinin yayınlanmaya başlayacağı tarih araştırılmaya başladı. Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bambaşka Biri dizisi TIMS&B imzası taşımaktadır. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Dilek Bambaşka Biri için meraklı bekleyiş başladı. İşte ekranların yeni dizisi Bambaşka Biri hakkında detaylı bilgiler...

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BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMDİR?

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci yer almaktadır.

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BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

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BAMBAŞKA BİRİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Tek bir dans... Sonra iki yabancıyız.” sloganıyla ik tanıtımını yayınlayan Bambaşka Biri dizisi 11 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00'de yayın hayatına merhaba diyecek.

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