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İlkay Gündoğan Barcelona yönetimine ayrılık talebini iletti, Galatasaray bunu duyar duymaz harekete geçti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.04.2024 22:55
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, taraftarı oldukça heyecanlandıran bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar Barcelona'da mutsuz olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ı listesine aldı. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, transfer hareketliliği de yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlamış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Sarı-Kırmızılılar yeni sezon için çalışmalarına başlarken sürpriz bir ismi gündeme geldi.

BARCELONA'DA MUTSUZ

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Galatasaray yönetimi daha önce de listesinde bulunan ancak İspanyol devi Barcelona'ya gitmeyi tercih eden İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibinde mutsuz olması sonrası tekrar devreye girdi.

TEKLİFLERİ REDDEDERSE...

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Alman futbolcu, öncelikle Bundesliga'dan gelen teklifleri değerlendirecek. Eğer bu teklifler onu tatmin etmezse, Arabistan'dan gelecek tekliflere de açık olacak. İlkay'ın gelen teklifleri reddetmesi durumunda Sarı-Kırmızılı yönetim daha somut adımlar atacak.

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