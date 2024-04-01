İlkay Gündoğan Barcelona yönetimine ayrılık talebini iletti, Galatasaray bunu duyar duymaz harekete geçti!

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, transfer hareketliliği de yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlamış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Sarı-Kırmızılılar yeni sezon için çalışmalarına başlarken sürpriz bir ismi gündeme geldi.

BARCELONA'DA MUTSUZ

Galatasaray yönetimi daha önce de listesinde bulunan ancak İspanyol devi Barcelona'ya gitmeyi tercih eden İlkay Gündoğan'ın Katalan ekibinde mutsuz olması sonrası tekrar devreye girdi.

TEKLİFLERİ REDDEDERSE...

Alman futbolcu, öncelikle Bundesliga'dan gelen teklifleri değerlendirecek. Eğer bu teklifler onu tatmin etmezse, Arabistan'dan gelecek tekliflere de açık olacak. İlkay'ın gelen teklifleri reddetmesi durumunda Sarı-Kırmızılı yönetim daha somut adımlar atacak.





