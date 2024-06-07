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İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.06.2024 07:54
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Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullanan İlkay Gündoğan sosyal medyada gündeme oturdu.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklama!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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Tecrübeli futbolcu, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Alman bayrağının renklerinden oluşan kaptanlık bandını takmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

İlkay Gündoğan, eskiden milli formayı giymenin kendisi için hayal olduğunu belirterek, "Bugün evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum. Bu beni çok gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, "Sağa kayan bir ülkede Türk kökenli bir kaptansınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? şeklindeki soruya, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok. Bu, takım arkadaşlarımın ve teknik direktörün beni nasıl gördüğüyle ilgili. Takımınız sizi açık, dürüst ve iyi biri olarak görür ve kabul ederse kaptan olursunuz. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili." cevabını verdi.

"BELKİ FARKLI GÖRÜNÜYORUZ ANCAK BİZ DE ALMANIZ"

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İlkay Gündoğan, Almanya'nın "yeni gerçekliğini" yansıttığı için kendisi gibi insanlara yönetim pozisyonlarında ihtiyaç duyulduğunu bildiğini belirterek, "Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız. Bir rol model olabileceğimi biliyorum. Ama bunu çok fazla vurgulamak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Milli Takımı'yla ilgili ilk anısının sorulması üzerine İlkay Gündoğan, bunun 1996 Avrupa Şampiyonası finalinde Oliver Bierhoff'un attığı altın gol olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "O zamanlar 5 yaşındaydım ve Türk Milli Takımı'nın olduğu gibi bir Almanya formam da vardı. Büyük turnuvalarda her zaman iki takımı da izledim. Ama beni en çok etkileyen 2006'da evimizdeki Dünya Kupası oldu." şeklinde görüş belirtti.

Çocukluğunda yaşadığı bölgede Alman, Türk, Arap ve Asyalı arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan İlkay Gündoğan, "Benim büyüdüğüm Almanya buydu." ifadesini kullandı.

"ANNEM HARİÇ TÜM AİLEM GALATASARAY TARAFTARIYDI"

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İlkay Gündoğan, ailesinin Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı." bilgisini paylaştı.

Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar." şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya, "Oyunuma yönelik eleştirileri, bazı insanların beni orada istemediği şeklinde algıladığım anlar oldu. Bu özellikle acı vericiydi. Ancak bir noktada durumun her zaman böyle olmadığını, sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim." cevabını verdi.

"IRKÇI" ANKET TEPKİ ÇEKMİŞTİ

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Alman televizyon ağı Westdeutscher Rundfunk'ta (WDR) yayımlanan "Sport Inside" programında yapılan ankete katılan her beş kişiden biri Almanya Milli Futbol Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediklerini ve katılımcıların yüzde 17'si de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü" olduğunu belirtmişti.

Teknik direktör Julian Nagelsmann başta olmak üzere futbolcular, ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ankete tepki göstermişti.

Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu kaydetmişti.

İlkay Gündoğan daha önce, "Bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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İlkay Gündoğan galatasaray
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