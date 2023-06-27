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İlkay Gündoğan'ın halefi resmen açıklandı! Manchester City, 4 yıllık imzayı attırdı...

27.06.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City ile sözleşmesini uzatmayan İlkay Gündoğan, La Liga devi Barcelona'ya transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Gündoğan'ın yerine ise Chelsea'den Matteo Kovacic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İlkay Gündoğan'ın halefi resmen açıklandı! Manchester City, 4 yıllık imzayı attırdı...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hırvat orta saha oyuncusu Matteo Kovacic'i transfer etti. Manchester ekibinden yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Hırvat futbolcu, yeni takımının formasını giymek için sabırsızlandığını belirterek, "Bana göre dünyanın en iyi takımı. Bu takıma katılmak her futbolcu için bir rüya. Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken çok şey var. Guardiola'nın yönetiminde daha iyi bir futbolcu olabileceğimi biliyorum. Bu da benim için gerçekten heyecan verici." ifadelerini kullandı.

2018'den bu yana Chelsea ile tüm kulvarlarda 221 maça çıkan Kovacic, 6 gol attı.


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