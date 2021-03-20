SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. İlkay Gündoğan, Manchester City'i sırtlamaya devam ediyor!

İlkay Gündoğan, Manchester City'i sırtlamaya devam ediyor!

20.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Federasyon Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Manchester City, Everton deplasmanında 2-0 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.

İlkay Gündoğan, Manchester City'i sırtlamaya devam ediyor!

İngiltere Federasyon Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Everton, Manchester City'i konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada İlkay Gündoğan ve 90. dakikada Kevin de Bruyne attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen ekip oldu.

İLKAY, 2021'E DAMGA VURUYOR

Manchester City'de İlkay Gündoğan, bu sezon oynadığı 34. resmi maçında 16. golünü kaydetmiş oldu. Türk asıllı Alman futbolcu ayrıca 3 asist yaptı.

Öte yandan İlkay Gündoğan, 2021 yılında 12. golünü attı. Bu sezon 2021 yılında Premier Lig takımlarında bulunan herhangi bir oyuncu henüz bu sayıya ulaşamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
Agüero isyan etti: Bana pas atmıyorlarAgüero isyan etti: Bana pas atmıyorlar
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine O vardı! Son hali inanılmaz...

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine O vardı! Son hali inanılmaz...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

İzmir'de 8 gollü çılgın maç!

İzmir'de 8 gollü çılgın maç!

Beşiktaş'ta derbi öncesi müjdeli haber

Beşiktaş'ta derbi öncesi müjdeli haber

Fırtına evinde farklı kazandı

Fırtına evinde farklı kazandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

G.Saray'da Alexandros Paschalakis sesleri

G.Saray'da Alexandros Paschalakis sesleri

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper''

''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper''

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Aaron Boupendza'ya dünya devinden teklif var!

Aaron Boupendza'ya dünya devinden teklif var!

Diğer Haberler

İlkay Gündoğan, Manchester City'i sırtlamaya devam ediyor!

İlkay, M. City'i sırtlamaya devam ediyor!

Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a gidiyor

Dünya devine transfer oldu!

ÖZET | Chelsea - Atletico Madrid maç sonucu: 2-0

Chelsea evinde hata yapmadı

Agüero isyan etti: Bana pas atmıyorlar

Agüero isyan etti: Bana pas atmıyorlar

ÖZET | M.City - Mönchengladblach maç sonucu: 2-0

İlkay Gündoğan şov devam ediyor

Ozan Kabak şov yaptı, Liverpool kazandı

Ozan Kabak şov yaptı, Liverpool kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.