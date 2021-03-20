İlkay Gündoğan, Manchester City'i sırtlamaya devam ediyor!

İngiltere Federasyon Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Everton, Manchester City'i konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 84. dakikada İlkay Gündoğan ve 90. dakikada Kevin de Bruyne attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen ekip oldu.

İLKAY, 2021'E DAMGA VURUYOR

Manchester City'de İlkay Gündoğan, bu sezon oynadığı 34. resmi maçında 16. golünü kaydetmiş oldu. Türk asıllı Alman futbolcu ayrıca 3 asist yaptı.

Öte yandan İlkay Gündoğan, 2021 yılında 12. golünü attı. Bu sezon 2021 yılında Premier Lig takımlarında bulunan herhangi bir oyuncu henüz bu sayıya ulaşamadı.

