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İlkbahar ve yazları doğanların kalp hastalığından ölme olasılığı daha yüksek olabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

İlkbahar ve yaz aylarında doğanların kalp hastalığından ölme olasılığının daha yüksek olabileceği bildirildi.

İlkbahar ve yazları doğanların kalp hastalığından ölme olasılığı daha yüksek olabilir

Sonuçları "BMJ" dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD'de 1976 yılından 2014'e kadar yaşları 30 ila 55 olan yaklaşık 117 bin kadın hemşirenin sağlık durumları takip edildi. Araştırmanın yürütüldüğü 38 yıl boyunca hemşirelerden 43 binden fazlası hayatını kaybederken 8 bin 360'ının ölüm nedeni kalp rahatsızlığı olarak kayıtlara geçti.

'AZ DA OLSA DİKKATE DEĞER BİÇİMDE'

Çalışmada kalp hastalığından ölme olasılığının mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında dünyaya gelenlerde "az da olsa dikkate değer biçimde" arttığı tespit edildi. Uzmanlar, beslenmede mevsimsel değişimlerin, hava kirliliğinin ve güneşin olasılığı arttıran faktörler olabileceğini belirtiyor.

Geçmişte yine ABD, İsveç, Almanya, Avusturya, Danimarka, Avustralya, Litvanya, Japonya ve İspanya'da kişinin doğduğu mevsim ve ay ile erken ölüm ve kardiyovasküler rahatsızlıklardan hayatını kaybetme arasında benzer bir ilişki belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İlkbahar kalp hastalığı yaz

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