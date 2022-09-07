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İlkel eş anlamlısı nedir? İlkel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan kelimeler içinde farklı dillerden gelen kelimeler vardır. Bunun yanı sıra bazı kelimeler Türkçe kökenlidir. İlkel kelimesi Türkçe kökenli olsa da Türkiye Türkçesi döneminde türemiştir. Peki, ilkel kelimesinin eş anlamı nedir?

İlkel eş anlamlısı nedir? İlkel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe oldukça zengin kelime haznesine sahip olan bir dildir. İlkel kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayansa da Yeni Türkçe döneminde türemiş bir kelimedir. Eski Türkçede "ilk/ilki" köküne "+Al" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde ilk defa 1900'lü yıllarda kullanılan kelime "ibtidaî" yani "ilk durumda kalmış olan, gelişmemiş, ilerlememiş, tekâmül etmemiş, ilkel" anlamında kullanılmıştır. Ancak zamanla bu kelime anlam değişmesi yaşamıştır.

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İlkelin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumunda ilkel kelimesinin anlamı sıfat olarak "ilk durumunda kalmış olan, gelişememiş olan" olarak yer alıyor. Aynı zamanda basit, karmaşık olmayan, eğitimsiz, kültürsüz gibi anlamlarının yanı sıra sanatta "yalın, yapmacıksız bir hâlde olan" anlamında da kullanılıyor.

İlkel kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri nelerdir?

İlkel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bu sözcükler:

  • Barbar
  • Eğitimsiz
  • Görgüsüz
  • İptidai
  • Kültürsüz
  • Primitif
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İlkelin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Biz neden hâlâ ilkel bir toplum gibi davranıyoruz?
  • Kendisi barbar biri olduğu için herkesi kendi gibi sanıyor.
  • Ben eğitimsiz olan her şeyle aklımla mücadele ediyorum.
  • Görgüsüz toplumların davranış biçimi daima farklıdır.
  • İptidai topluluklar tarih boyunca hiçbir zaman kontrol altına alınamamıştır.
  • Bu kadar kültürsüz davranmayı sana yakıştıramadım.
  • Primitif bir kişiliğe sahipsin, bu durum bizi çok üzüyor.
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Anahtar Kelimeler:
barbar ilkel zıt anlamlısı

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