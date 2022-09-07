İlkel eş anlamlısı nedir? İlkel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe oldukça zengin kelime haznesine sahip olan bir dildir. İlkel kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayansa da Yeni Türkçe döneminde türemiş bir kelimedir. Eski Türkçede "ilk/ilki" köküne "+Al" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Dilimizde ilk defa 1900'lü yıllarda kullanılan kelime "ibtidaî" yani "ilk durumda kalmış olan, gelişmemiş, ilerlememiş, tekâmül etmemiş, ilkel" anlamında kullanılmıştır. Ancak zamanla bu kelime anlam değişmesi yaşamıştır.
Türk Dil Kurumunda ilkel kelimesinin anlamı sıfat olarak "ilk durumunda kalmış olan, gelişememiş olan" olarak yer alıyor. Aynı zamanda basit, karmaşık olmayan, eğitimsiz, kültürsüz gibi anlamlarının yanı sıra sanatta "yalın, yapmacıksız bir hâlde olan" anlamında da kullanılıyor.
İlkel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Bu sözcükler: