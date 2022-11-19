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  4. İlker Ayrık kimdir? Geniş Aile ve Ben Bilmem Eşim Bilir ile büyük çıkış yakalamıştı! Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İlker Ayrık'ın hayatı

İlker Ayrık kimdir? Geniş Aile ve Ben Bilmem Eşim Bilir ile büyük çıkış yakalamıştı! Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İlker Ayrık'ın hayatı

19.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlker Ayrık, Şarkılar Bizi Söyler programının 19 Kasım 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne konuk oldu. Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan, daha sonrasında ise Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasını sunan ünlü oyuncu, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Peki, İlker Ayrık kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İlker Ayrık'ın hayatı...

İlker Ayrık kimdir? Geniş Aile ve Ben Bilmem Eşim Bilir ile büyük çıkış yakalamıştı! Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu İlker Ayrık'ın hayatı

İlker Ayrık, Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümüne konuk oldu. Program bugün (19 Kasım 2022 Cumartesi) saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek. İlker Ayrık'ın hayatı ve biyografisi Şarkılar Bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte İlker Ayrık'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar...

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İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık 16 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi.

Kariyeri boyunca yönetmenlik de yapan Ayrık daha çok sinema ile tiyatro oyuncusu ve televizyon programı sunucusu olarak ün yaptı.

2000 yılından beri “Oz Büyücüsü, Vişne Bahçesi, Uçurtmanın Kuyruğu, Cimri, Annem Yokken Çok Güleriz, Sığıntılar, Yedi Kocalı Hürmüz” isimli tiyatro oyunlarında oynadı. “Çakallarla Dans” isimli film serisinin dışında “Son Osmanlı Yandım Ali, Başımın Belası, Çocuk, Gökten Üç Elma Düştü, A.R.O.G., Memlekette Demokrasi Var, Kedi Özledi, Yapışık Kardeşler, Yanlış Anlama, Müstakbel Damat” isimli filmlerde çeşitli karakterlere hayat verdi.

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İlker Ayrık Fox TV’de yayınlanan “Yaparsın Aşkım” isimli yarışma programını sunmuştur.

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