İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun peşinde!

Önceki gece Etiler’de bir mekândan apar topar çıkıp hemen aracına binen Burçin Terzioğlu’nun gergin halleri dikkatlerden kaçmamıştı.Terzioğlu’nun gerginliğinin sebebi acaba ona sorulacak barışma haberleri mi yorumları yaptırdı.

Uçankuş'un haberine göre; Poyraz Karayel’de tanışıp 3.5 yıl doludizgin aşk yaşan ikili Eylül’de ayrılmıştı ancak İlker Kaleli’nin bu ayrılığa daha fazla dayanamadığı konuşuluyor.

İddiaya göre İlker Kaleli, son iki haftadır Burçin’e dönmek istiyor ve gönlünü almak için elinden gelini yapıyor. Hatta çiftin ortak dostlarının da devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

“Kırgınım” diyen Burçin Terzioğlu, “Kendimi tamir etmeye çalışıyorum” diyen İlker Kaleli’ye döner mi bilinmez ama "aşk her şeyin üstesinden gelir" yorumları yapılıyor.



