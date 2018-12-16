MAGAZİN

İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun peşinde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen ikilisi Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli arasındaki buzlar eriyor mu? Çiftin yeniden barışması için yakın dostları devrede.

İlker Kaleli eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun peşinde!

Önceki gece Etiler’de bir mekândan apar topar çıkıp hemen aracına binen Burçin Terzioğlu’nun gergin halleri dikkatlerden kaçmamıştı.Terzioğlu’nun gerginliğinin sebebi acaba ona sorulacak barışma haberleri mi yorumları yaptırdı.

Uçankuş'un haberine göre; Poyraz Karayel’de tanışıp 3.5 yıl doludizgin aşk yaşan ikili Eylül’de ayrılmıştı ancak İlker Kaleli’nin bu ayrılığa daha fazla dayanamadığı konuşuluyor.

İddiaya göre İlker Kaleli, son iki haftadır Burçin’e dönmek istiyor ve gönlünü almak için elinden gelini yapıyor. Hatta çiftin ortak dostlarının da devrede olduğu gelen bilgiler arasında.

“Kırgınım” diyen Burçin Terzioğlu, “Kendimi tamir etmeye çalışıyorum” diyen İlker Kaleli’ye döner mi bilinmez ama "aşk her şeyin üstesinden gelir" yorumları yapılıyor.

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!
'Arkamdan geldi, tuvalette zorla ilişkiye...''Arkamdan geldi, tuvalette zorla ilişkiye...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli Burçin Terzioğlu

En Çok Okunan Haberler

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Reuters dünyaya duyurdu: 15 bin savaşçıyla hazırız

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Ankara'da drift yapan sürücüye ceza yağdı! Sosyal medyada paylaşılınca...

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Operasyon açıklamasını duyan YPG çok fena köşeye sıkıştı! Türkiye'ye karşı hain plan!

Operasyon açıklamasını duyan YPG çok fena köşeye sıkıştı! Türkiye'ye karşı hain plan!

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

Erdoğan ne demek istedi? 'Alışılagelmiş bir açıklama değil'

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Aydın'ın 2,5 milyonluk evi başına çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan'dan beğeni toplayan pozlar

Önce lobide sonra duşun önünde…

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

'Arkamdan geldi, tuvalette zorla ilişkiye...'

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Sette seks itirafıyla şaşırttı

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Müziği bıraktı! Köye yerleşti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.