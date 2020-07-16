İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşındadır? İlker Kaleli nerelidir? İngilizce aksanıyla alkış toplayan İlker Kale’nin hayatı!

Fox TV ekranlarına gelen Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu olan İlker Kaleli yer aldığı projeler ve özel yaşamıyla seyircisi tarafından araştırılan isimler arasında bulunuyor. İngilizce aksanı, oyunculuk performansı ve aşk hayatındaki gizemli halleriyle İlker Kaleli’nin biyografisini sizler için araştırdık. İşte karşınızda Öğretmen dizisinin yıldızı İlker Kaleli!

İlker Kaleli sevgilisi Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşk ve ayrılık haberleriyle uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Şimdiler ise 6 yabancı dil bilen İlker Kaleli’nin İngilizce performansı konuşuluyor. Oyuncu hakkında “İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli aslen nereli? İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu ayrıldı mı? İlker Kaleli Burçin Terzioğlu barıştı mı? İlker Kaleli kaç yaşında” soruları soruluyor.

İlker Kaleli Küçüklüğü: İlker Kaleli hangi okuldan mezun oldu? İlker Kalen doğum tarihi ve doğum yeri nedir?



Kanal D ekranlarına gelen Poyraz Karayel dizisinde büyük bir ses getiren İlker Kaleli’nin tam adı İlker Kaan Kaleli’dir. İlker Kaleli’nin doğum tarihi ise 11 Mayıs 1984 olarak kayıtlara geçti. Doğum yeri İstanbul olarak bilinen İlker Kaleli aslen Vanlı’dır. Dizi ve filmlerin aranılan yüzü olmayı başaran yakışıklı oyuncu İlker Kaleli yaş olarak 36 yaşındadır. İlker Kaleli boy ve kilo olarak 1.77 metre ve 67 kilodur. İlker Kaleli’nin burcu ise Boğa’dır. İlker Kale’nin kız kardeşinin adı ise Eda Esin Kaleli’dir.

İlkokul, ortaokul ve lise hayatına İstanbul’da devam eden İlker Kaleli üniversite eğitiminde ilk olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde tamamladı. Ardından yurt dışına giden yakışıklı oyuncu Londra’da oyunculuk eğitimi aldı. London Academy Of Music and Dramatic Art okulundan mezun olduktan sonra İlker Kaleli sektöre adım atmak için Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Çocukluk yıllarında oyunculuk tutkusunun yanında müzik hevesi de başlayan İlker Kaleli sesinin güzelliği, gitar ve piyona çalışı ile tanınıyor.

Usta oyuncu ve yönetmen Şahika Tekand’ın oyunculuk okulunda bir süre ders alan İlker Kaleli dizi ve filmlerde boy göstermeye başladı.