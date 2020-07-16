İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli kaç yaşındadır? İlker Kaleli nerelidir? İngilizce aksanıyla alkış toplayan İlker Kale’nin hayatı!

Fox TV ekranlarına gelen Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu olan İlker Kaleli yer aldığı projeler ve özel yaşamıyla seyircisi tarafından araştırılan isimler arasında bulunuyor. İngilizce aksanı, oyunculuk performansı ve aşk hayatındaki gizemli halleriyle İlker Kaleli’nin biyografisini sizler için araştırdık. İşte karşınızda Öğretmen dizisinin yıldızı İlker Kaleli!
İlker Kaleli sevgilisi Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşk ve ayrılık haberleriyle uzun bir süre magazin gündemini meşgul etmişti. Şimdiler ise 6 yabancı dil bilen İlker Kaleli’nin İngilizce performansı konuşuluyor. Oyuncu hakkında “İlker Kaleli kimdir? İlker Kaleli aslen nereli? İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu ayrıldı mı? İlker Kaleli Burçin Terzioğlu barıştı mı? İlker Kaleli kaç yaşında” soruları soruluyor.
Kanal D ekranlarına gelen Poyraz Karayel dizisinde büyük bir ses getiren İlker Kaleli’nin tam adı İlker Kaan Kaleli’dir. İlker Kaleli’nin doğum tarihi ise 11 Mayıs 1984 olarak kayıtlara geçti. Doğum yeri İstanbul olarak bilinen İlker Kaleli aslen Vanlı’dır. Dizi ve filmlerin aranılan yüzü olmayı başaran yakışıklı oyuncu İlker Kaleli yaş olarak 36 yaşındadır. İlker Kaleli boy ve kilo olarak 1.77 metre ve 67 kilodur. İlker Kaleli’nin burcu ise Boğa’dır. İlker Kale’nin kız kardeşinin adı ise Eda Esin Kaleli’dir.
İlkokul, ortaokul ve lise hayatına İstanbul’da devam eden İlker Kaleli üniversite eğitiminde ilk olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde tamamladı. Ardından yurt dışına giden yakışıklı oyuncu Londra’da oyunculuk eğitimi aldı. London Academy Of Music and Dramatic Art okulundan mezun olduktan sonra İlker Kaleli sektöre adım atmak için Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Çocukluk yıllarında oyunculuk tutkusunun yanında müzik hevesi de başlayan İlker Kaleli sesinin güzelliği, gitar ve piyona çalışı ile tanınıyor.
Usta oyuncu ve yönetmen Şahika Tekand’ın oyunculuk okulunda bir süre ders alan İlker Kaleli dizi ve filmlerde boy göstermeye başladı.
İlker Kaleli ilk olarak 2013 yılında “Son” dizisiyle ekranların karşısında oldu. Kerem Çatay’ın yapımcılığını yaptığı ATV ekranlarına gelen dizide İlker Kaleli Alper karakterine hayat verdi. “Son” dizisinin başrollerini ise; Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can, Berrak Tüzünataç ve Engin Altan Düzyatan paylaştı.
2013 yılında İlker Kaleli ilk başrol oyunculuğu olan "Kayıp Şehir" dizisinde İrfan rolüyle tanındı. Başrollerini Gökçe Bahadır ve İlker Kaleli'nin birlikte paylaştığı Kayıp Şehir dizisinin oyuncuları arasında; Nezan Kesal, Cansu tosun, Uğur Polat, Tugay Mercan, Taner Ölmez, İhsan Aydın, Ayta Sözeri ve Ahmet Merin yer aldı.
2013 yılında Kayıp Şehir dizisinin final yapmasından sonra İlker Kaleli aynı yıl "Kayıp" isimli dizide Faik Şaşmaz karakterini oynadı. Kanal D ekranlarına gelen polisiye türündeki Kayıp dizisinin oyuncu kadrosunda ; Mete Horozoğlu, Aslı Enver, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ve Nilperi Şahinkaya bulundu.
2015-2017 yılları arasında kariyerinin zirvesine çıkan İlker Kaleli "Poyraz Karayel" dizisinde büyük bir hayran kitlesine kavuştı. Dizide Ahmet Poyraz Karayel karakterini canlandıran İlker Kaleli Burçin Terzioğlu ile başrolleri paylaştı. Poyraz Karayel dizisinin oyuncuları ise; Musa Uzunlar, Funda Eryiğit, Hare Sürel, İdil Fırat, Ali İl, Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Murat Daltaban, Ayda Aksel, Ataberk Mutlu, Ece Özdikinci, Gülçin Hatıhan ve İsmail Düvenci olarak bilinir.
2018 yılında dijital dünyaya adım atan İlker Kaleli Neslihan Atagül Doğulu ile birlikte Blu TV'de yayınlanan "Dip" dizisinde oynadı. Dip dizisinde Sahir Kağan rolüne nefes olan başarılı oyuncu 8 bölümün ardından ayrılma kararı aldı.
2020 yılında ise İlker Kaleli Öğretmen dizisindeki Akif Erdem rolüyle izleyicisini selamladı. Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Kılıç ve Şerif Erol'un üstelendiği dizinin final kararı aldığı magazin kulislerinde konuşuluyor.
İlker Kaleli sinema filmi için tek bir sefer setlere çıktı. 2014 yılında ilk kez beyaz perde de gözüken İlker Kaleli "Silsile" filminde başrolü üstlendi. İlker Kaleli Silsile filminde Nehir Erdoğan ile kamera karşısına geçti. İkiliye Esra Bezen Bilgin, Cem Özeren, Tardu Flordun, Serkan Keskin, Aytaç Uşun ve Caner Arçkan eşlik etti. İlker Kaleli'nin hayranları bu filmin ardından bir daha beyaz perdede oyuncuyu göremedi.
İlker Kaleli kariyeri boyunca birçok projeye imza attı ve onlarca ödül kazandı.
İlker Kaleli aşk yaşamı hayranlarının yakın ilgisi altında. İlker Kaleli sevgilisi Burçin Terzioğlu ile 2016 yılında tutkulu bir aşka başladı. Poyraz Karayek setinde Ahmet Poyraz Karayel ve Ayşegül Umman aşkını canlandıran çift kısa süre sonra gerçekte yakınlaştı. 3.5 yıl süren ilişkinin ardından 2019 yılında ayrılma kararı alan Burçin Terzioğlu spor hocası Umut Duygu ile anılmaya başladı.
İlker Kaleli yaşamı, kariyeri ve ilişkileriyle adından söz ettirirken kolunda bulunan dövmelerde merak konusunu oluşturuyor. İlker Kaleli dövmesinde "nedensellik" anlamına gelen (effect-cause) kelimeleri yazılı. İlker Kaleli'nin diğer kolunda ise pusula deseni bulunuyor.
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