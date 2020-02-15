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İlker Kaleli'nin dizisi Öğretmen'den ilk fragman yayınlandı! Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2020 01:25 | Son Güncelleme

Fox TV'nin iddialı dizisi Öğretmen'den ilk fragman yayınlandı. Başarılı oyuncu İlker Kaleli'nin yeni dizisi Öğretmen, çarpıcı fragmanıyla dikkat çekti. Peki Öğretmen dizisi oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu Öğretmen dizisi bir lisede görev yapan idealit bir öğretmenin başından geçenleri konu alacak.

Öğretmen dizisinin oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan ve Ramazan Demir gibi isimler yer alıyor.

İlk fragmanı yayınlanan Öğretmen dizisi Mart ayında Fox TV ekranlarında olacak.

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