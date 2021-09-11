Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. İlker Savaşkurt’un ikinci filmi "Akis" (Reflection) Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da gösterilecek

İlker Savaşkurt’un ikinci filmi "Akis" (Reflection) Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da gösterilecek

11.09.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya prömiyerini 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde yapan ve festivalden "En İyi Yabancı Film" ödülüyle dönen "Akis" (Reflection), Türkiye’deki ilk gösterimini Adana’da Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

İlker Savaşkurt’un ikinci filmi "Akis" (Reflection) Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da gösterilecek

Yönetmen İlker Savaşkurt’un ikinci uzun metraj filmi olan “Akis” (Reflection) 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ilk defa Türk izleyicilerle buluşacak. Yapımcılığını Hasan Adalı’nın üstlendiği, Amirler Film yapımı Akis’in gösterimi 16 Eylül Perşembe akşamı 19.00’da M1 Adana AVM’de yönetmen, senarist ve oyuncuların katılımıyla yapılacak.

FARKLI MİLLETLERDEN İNSANLARIN HİKÂYESİNE EVRENSEL BİR ÜSLUPLA BAKIŞ

İstanbul’un turistik açıdan popüler noktalarından birinde yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatıyor. Mehmet Kala’nın 2012 yılında kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan Savaşkurt’un uyarladığı, senaryosuna yine Kala’nın imza attığı Akis’te Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor.
İnsanoğlunu temsilen, farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye’de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen Akis, hikâyesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor. Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yapan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.

67cff253-e3e1-43c5-a0e5-897667078bc5

İlker Savaşkurt’un pek çok ödül sahibi ilk filmi Damat Koğuşu’nun ardından yönetmenliğini üstlendiği ikinci filmi “Akis”, dünya prömiyerini Mayıs ayında 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkarak gerçekleştirmiş, festivalde “En İyi Yabancı Film” ödülü kazanmıştı.

İLKER SAVAŞKURT HAKKINDA

Yönetmen, aktör ve müzisyen. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı. Türkiye'nin birçok yerinde kültür ve müzik organizasyonları yürüttü. 2006’da hayatının bir bölümünü ABD’de geçirmek üzere Texas’a yerleşti. ABD dönüşünden sonra sinema kariyerine devam etme kararı aldı. Çeşitli reklam filmleri çekti. Aynı zamanda tiyatro ve kamera önü oyunculuğuna devam etti. 2012 yılında Sulukule Gönüllüleri Derneği projesine katıldı. Sulukule Hiphop Tiyatrosu için “Sahnede İsyan” adlı bir belgesel çekti, bununla birlikte İstanbul Bienali’nde yer aldı. 2015 yılında ilk uzun metraj belgeseli “Sürgün Türküleri Yılmaz Güney”i tamamladı. Çekimleri İstanbul ve ağırlıklı olarak Fransa’da gerçekleşen belgesel, dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yaptı. İstanbul Film Festivali’nde ve Madrid, Slovenya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde gösterimler yaptı. “Damat Koğuşu” filmi ile tekrar hapishane konusunu ele alan Savaşkurt, “Damat Koğuşu” ile uluslararası platformda birçok ödüle layık görüldü ve festival sürecinde bulundu. Şu an itibarı ile ikinci uzun metraj filmi “Akis”in (Reflection) festival yolculuğunu yürütmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktıABD, "Öldürdük" diyerek dünyaya ilan etmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Esaretin Bedeli nerede çekildi?Esaretin Bedeli nerede çekildi?
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hapşırarak servet kazandı! Geliri dudak uçuklattı

Hapşırarak servet kazandı! Geliri dudak uçuklattı

Tanışma hikayeleri olay yarattı! Çıplak fotoğraf çekiminde...

Tanışma hikayeleri olay yarattı! Çıplak fotoğraf çekiminde...

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.