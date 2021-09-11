İlker Savaşkurt’un ikinci filmi "Akis" (Reflection) Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da gösterilecek

Yönetmen İlker Savaşkurt’un ikinci uzun metraj filmi olan “Akis” (Reflection) 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ilk defa Türk izleyicilerle buluşacak. Yapımcılığını Hasan Adalı’nın üstlendiği, Amirler Film yapımı Akis’in gösterimi 16 Eylül Perşembe akşamı 19.00’da M1 Adana AVM’de yönetmen, senarist ve oyuncuların katılımıyla yapılacak.

FARKLI MİLLETLERDEN İNSANLARIN HİKÂYESİNE EVRENSEL BİR ÜSLUPLA BAKIŞ

İstanbul’un turistik açıdan popüler noktalarından birinde yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatıyor. Mehmet Kala’nın 2012 yılında kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan Savaşkurt’un uyarladığı, senaryosuna yine Kala’nın imza attığı Akis’te Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor.

İnsanoğlunu temsilen, farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye’de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen Akis, hikâyesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor. Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yapan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.

İlker Savaşkurt’un pek çok ödül sahibi ilk filmi Damat Koğuşu’nun ardından yönetmenliğini üstlendiği ikinci filmi “Akis”, dünya prömiyerini Mayıs ayında 16. Harlem Uluslararası Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkarak gerçekleştirmiş, festivalde “En İyi Yabancı Film” ödülü kazanmıştı.

İLKER SAVAŞKURT HAKKINDA

Yönetmen, aktör ve müzisyen. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı. Türkiye'nin birçok yerinde kültür ve müzik organizasyonları yürüttü. 2006’da hayatının bir bölümünü ABD’de geçirmek üzere Texas’a yerleşti. ABD dönüşünden sonra sinema kariyerine devam etme kararı aldı. Çeşitli reklam filmleri çekti. Aynı zamanda tiyatro ve kamera önü oyunculuğuna devam etti. 2012 yılında Sulukule Gönüllüleri Derneği projesine katıldı. Sulukule Hiphop Tiyatrosu için “Sahnede İsyan” adlı bir belgesel çekti, bununla birlikte İstanbul Bienali’nde yer aldı. 2015 yılında ilk uzun metraj belgeseli “Sürgün Türküleri Yılmaz Güney”i tamamladı. Çekimleri İstanbul ve ağırlıklı olarak Fransa’da gerçekleşen belgesel, dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yaptı. İstanbul Film Festivali’nde ve Madrid, Slovenya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde gösterimler yaptı. “Damat Koğuşu” filmi ile tekrar hapishane konusunu ele alan Savaşkurt, “Damat Koğuşu” ile uluslararası platformda birçok ödüle layık görüldü ve festival sürecinde bulundu. Şu an itibarı ile ikinci uzun metraj filmi “Akis”in (Reflection) festival yolculuğunu yürütmektedir.

