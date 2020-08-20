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İlklerin kulübü Fenerbahçe’den bir ilk daha!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’de spor kulüpleri arasında bir ilki gerçekleştirerek dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’da KATIL butonunu aktive etti.

İlklerin kulübü Fenerbahçe’den bir ilk daha!

YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı olan Fenerbahçe Spor Kulübü, ücretli abonelik uygulamasıyla taraftarlarına birbirinden özel içerikler sunacak.

Üç çeşit üyelik paketinin bulunduğu uygulamada, taraftarlar "Beyaz" paket üyeliği için aylık 5 lira, "Sarı" paket üyeliği için aylık 15 lira, "Lacivert" paket üyeliği içinse aylık 25 lira ödeme yapacak.

Taraftarlara sunulan paketlerde, bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri, Vlog çekimleri ve kamera arkası görüntülere erişim sağlanabilecek.

Yeni videolara daha erken erişim ve altyapı takımlarının maç paylaşımları da bu paketlerde yer alacak.

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL'DA NELER VAR?

Bağlılık Rozetleri

Özel Emojiler

Günlük Antrenmanlar

Maç Günü Yayınlar

Eğlenceli İçerikler

Altyapı Maçları

Maç Özetleri

Vlog çekimleri

Kamera Arkaları

Youtube Abonelik Linki: https://www.youtube.com/channel/UCgqlho3-8a6FmDqQm7Q6gJw/join

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