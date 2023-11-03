İlkokuldan beri estetik yaptırdığını söylemişti! Murat Dalkılıç 8'inci kez ameliyat oldu

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkııc Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile bir araya gelmişti. Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

Uzun zamandır özel hayatında sessizliğini koruyan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü isim, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi paylaşmıştı.

Murat Dalkılıç şimdi de son paylaşımıyla gündem oldu. 40 yaşındaki ünlü popçu, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından kendisine gelen çiçeklerin bir fotoğrafını yayınlayan popçu; "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" diye yazdı.

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda bir estetik itirafında bulunmuş ve ilkokuldan beri burnundan operasyon geçirdiğini söylemişti.







