İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! MEB iller arası yer değiştirme sonuçları nereden kontrol edilir, nasıl? MEB personel sorgulama ekranı

MEB personel ve il dışı atama sonuçları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Arama sonuçlarını öğrenmek isteyenler MEB personel sorgulama ekranını araştırıyor. İşte illker arası tayin ve MEB iller arası yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı...

İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI!

Binlerce öğretmenin başvuruda bulunduğu MEBBİS il dışı atama, yer değiştirme ve isteğe bağlı iller arası tayin sonuçları açıklandı.

MEB PERSONEL İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI 2023 EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlığa bağlı öğretmenler için yer değişikliği ve atama başvuru süreci 2 Ağustos itibarıyla sona ermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığını duyurdu. Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olarak açıklandı.

MEB PERSONEL İSTEĞE BAĞLI ATAMA TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci: 7 -14 Ağustos 2023

Başvuruların Onaylanması: 17 - 21 Ağustos 2023

Atama İlanı: 23 Ağustos 2023



