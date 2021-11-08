İmaj tazeleyen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cesur pozlar

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ile 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Aleyna son günlerde verdiği pozlarla gündemde.

Kalaycıoğlu, estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirmiş ve imaj tazelemişti. Yarışmadan sonra işleri açılan Survivor Aleyna bir marka için pozlar verdi.

Sütyensiz tercih ettiği kıyafetlerle cesur pozlarını ve çekimlerden kamera arkasını paylaşan ünlü yarışmacıya beğeni yağdı.



