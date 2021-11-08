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İmaj tazeleyen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cesur pozlar

08.11.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasıyla ismini duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan elendikten sonra paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettirmişti. Son olarak burun estetiği yaptıran Kalaycıoğlu bir çekim için sütyensiz tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ile 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Survivor Aleyna son günlerde verdiği pozlarla gündemde.

Ekran Alıntısı

Kalaycıoğlu, estetik olduktan sonra saçlarını sarıyı boyatıp kestirmiş ve imaj tazelemişti. Yarışmadan sonra işleri açılan Survivor Aleyna bir marka için pozlar verdi.

Sütyensiz tercih ettiği kıyafetlerle cesur pozlarını ve çekimlerden kamera arkasını paylaşan ünlü yarışmacıya beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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