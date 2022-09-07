İmal eş anlamlısı nedir? İmal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İmal kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ˁml" kökünden gelen ve "işe koşma, işler hâle getirme" anlamına gelen "iˁmāl" kelimesinden evrilmiştir. Dilimizde ilk defa 1600'lü yıllarda Meninski eserinde "ıˁmāl" şekliyle kullanılmıştır. Buradaki anlamı "birini işler kılmak, işletmek" şeklindedir. Zaman içerisinde imal kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler türemiştir. Peki, imal kelimesinin eş anlamı nedir?

İmalin eş anlamlısı kelimeler hangileridir?

İmal kelimesinin TDK'ye göre 2 farklı anlamı bulunur: "ham maddeyi işleyip mal üretme" olarak ifade edilir. Yapım anlamına da gelir.

İmal kelimesi anlam bakımından üretme, yapım olarak ifade edilir. İmal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de aynı anlamları karşılar. İmalin eş anlamlısı kelimeler:

Yapım

İnşa

İnşaat

İmalin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bu firmanın imal ettiği ürünler oldukça kalitelidir.

Biz bu fabrikada en çok çanta ve terlik imal ediyoruz.

Kaliteli binalar inşa ettiğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz.

Sizin bu inşaatını yaptığınız binalarda bazı hatalar ile karşılaşıldığı söylendi.

İnşa edilen her yapı yüksek kaliteye ve farklı bir mimariye sahiptir.

İnşaat hâlâ sürüyordu ama şimdiden çoğu kişinin ilgisini çekmişti.



