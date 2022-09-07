İmal eş anlamlısı nedir? İmal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İmal kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "ˁml" kökünden gelen ve "işe koşma, işler hâle getirme" anlamına gelen "iˁmāl" kelimesinden evrilmiştir. Dilimizde ilk defa 1600'lü yıllarda Meninski eserinde "ıˁmāl" şekliyle kullanılmıştır. Buradaki anlamı "birini işler kılmak, işletmek" şeklindedir. Zaman içerisinde imal kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler türemiştir. Peki, imal kelimesinin eş anlamı nedir?
İmal kelimesinin TDK'ye göre 2 farklı anlamı bulunur: "ham maddeyi işleyip mal üretme" olarak ifade edilir. Yapım anlamına da gelir.
İmal kelimesi anlam bakımından üretme, yapım olarak ifade edilir. İmal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de aynı anlamları karşılar. İmalin eş anlamlısı kelimeler: