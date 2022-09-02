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Hüzün eş anlamlısı nedir? Hüzün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, günümüze kadar pek çok dil ve kültür ile etkileşim halinde olmuştur. Bu nedenle dilimize pek çok yeni kelime geçmiştir. Bu kelimelerden biri de Arapçadan dilimize geçen hüzün sözcüğüdür. Arapçada "ḥzn" kökünden gelen ḥuzn sözcüğü, evrimleşerek hüzün hâlini almıştır. Hüzün kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de vardır. Peki, hüzün kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hüzün eş anlamlısı nedir? Hüzün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hüzün kelimesi, farklı kültürlerin etkileşimi sonucu dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapça ḥzn kökünden gelmiştir. Bu kelime zamanla hüzün kelimesine evrimleşmiştir. Arapçada "üzdü" anlamına gelen ḥazana fiilinin çekimidir.

Hüzün kelimesinin anlamı

Türk Dil Kurumuna göre hüznün, "gönül üzgünlüğü, gam, keder ve üzüntü"dür. Dilimizde ilk defa 1300'lü yıllarda görülmüştür. Hazana kelimesi, hazan, olarak da dilimize kullanılır. Hüzün mevsimi olarak bilinen sonbahar mevsimine hazan mevsimi de denmektedir. Bu iki sözcük de dilimize Arapçadan geçmiştir.

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Hüzün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede hüzün anlamına gelen pek çok kelime vardır. Bu kelimeler hüznün eş anlamlısı olarak nitelendirilmektedir. Hüznün eş anlamlıları:

  • Iztırap
  • Gam
  • Keder
  • Melankoli
  • Sıkıntı
  • Hazin
  • Mahzun
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Hüznün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hüznün eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Sonucu olmayan bir aşk ona ızdırap çektiriyordu.
  • Bu dünyada gamsız insan yoktur.
  • Ahmet bugün çok kederli görünüyordu.
  • Ailesini kaybettiğinden beri mahzun mahzun bakıyordu.
  • Kederinden kendini şiir yazmaya adadı.
  • Ona olan aşkı hazin bir sonla bitmişti.
  • Son zamanlarda çok melankolik şarkılar dinliyor.
  • Yaşadıkları hiç kolay olmadığından sıkıntılı bir süreçten geçiyor.
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