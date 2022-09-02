Hüzün eş anlamlısı nedir? Hüzün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hüzün kelimesi, farklı kültürlerin etkileşimi sonucu dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapça ḥzn kökünden gelmiştir. Bu kelime zamanla hüzün kelimesine evrimleşmiştir. Arapçada "üzdü" anlamına gelen ḥazana fiilinin çekimidir.
Türk Dil Kurumuna göre hüznün, "gönül üzgünlüğü, gam, keder ve üzüntü"dür. Dilimizde ilk defa 1300'lü yıllarda görülmüştür. Hazana kelimesi, hazan, olarak da dilimize kullanılır. Hüzün mevsimi olarak bilinen sonbahar mevsimine hazan mevsimi de denmektedir. Bu iki sözcük de dilimize Arapçadan geçmiştir.
Türkçede hüzün anlamına gelen pek çok kelime vardır. Bu kelimeler hüznün eş anlamlısı olarak nitelendirilmektedir. Hüznün eş anlamlıları:
Hüznün eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: