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İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı malzemeleri neler?

06.09.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının favori lezzetlerinden biri olan imam bayıldı patlıcan ile yapılır. Zeytinyağlı bir yemek olan imam bayıldı hem leziz hem de doyurucudur. Faydaları ise saymakla bitmez. Peki imam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı malzemeleri neler? İşte detaylar...

İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı malzemeleri neler?

İmam bayıldı tarifi araştırılmaya başlandı. Ana yemek için en güzel seçeneklerden biri olan imam bayıldıyı pilav ya da makarna gibi yiyeceklerle beraber servis edebilir ve ek olarak salata ile zenginleştirebilirsiniz. Peki imam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı malzemeleri neler? İşte detaylar...

İmam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı malzemeleri neler?

İMAM BAYILDI MALZEMELERİ

8 orta boy patlıcan
4 soğan
12 diş sarımsak
3 domates
4 sivri biber
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Maydanoz yaprakları
Karabiber
2 kesme şeker
2 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
Ayçiçek yağı

İMAM BAYILDI TARİFİ

Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika beklettikten sonra süzün ve kağıt havlu ile kurulayın. Ardından soğanları soyup piyazlık doğrayın ve sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup kare kare doğrayın. Biberleri temizleyin, ortadan ikiye kesin ve ince doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ekleyip soteleyin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ardından ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.

Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın. Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın. Sosu bir servis tabağına alın. Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun...

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