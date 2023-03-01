İmam Hatipliler hakkındaki sözleri olay olmuştu! Gülşen’e hapis cezası talebi

Ünlü isim Gülşen'in konserinde İmam Hatipliler ile ilgili söylediği sözler olay olmuştu. Bu sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in bugün duruşması yapıldı.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettİ.

GÜLŞEN NE DEMİŞTİ?

Gülşen'in konserinden yayınlanan bir videoda bir kişiyle ilgili olarak "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyulurken, o anlarda çekilen bir video ise sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır.

Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.

