İmam hatipliler hakkındaki sözleri sonrası tutuklanan Gülşen'e böyle destek verdi! 'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Cemal Enginyurt, Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili savcılara tepki gösterdi. Ebubekir Sifil'i hedef alan Enginyurt; 'Bu zavallı fetva veriyor. Katliama teşvik eden adam için bir savcı yok mu?' ifadelerini kullandı.

'KATLİAMA TEŞVİK EDEN BU ADAM SERBEST GÜLŞEN TUTUKLU ÖYLE Mİ?'

Cem Yılmaz ve Ferhat Göçer gibi sanatçılar hakkındaki yorumlarıyla gündeme gelen Halil Konakçı'ya da yüklenen Enginyurt; bu sözlere soruşturma açmayan savcıların Gülşen'i tutuklamalarını doğru bulmadığını belirtti.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi. 'Şarkıcıyı hemen serbest bırakın' diyen Kılıçdaroğlu, savcılara seslendi.

'Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.

Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!'

