İmam nikahlı eşini bu hale getirdi! İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

Olay, dün gece Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Cüneyt G. imam nikahlı 2 çocuğunun annesi Sümbül D.'den maaşını istedi. Evin kirasını ödeyeceğini söyleyerek maaşını vermeyi kabul etmeyen Sümbül D.' bunun üzerine eşi tarafından darp edildi.

Evde 3 saat boyunca dayak yiyen ve kaburgaları kırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt G. ise olayın ardından ortadan kayboldu.

DHA'ya konuşan Sümbül D. "Anlaşamadık bazı olaylar geçti aramızda. Maaşımı istedi, vermeyince. Şu anda 4,5 tane kaburgam kırık. Kafamda yaralar var. Ayaklarımda yaralar var. Daha önce böyle bir şey olmadı. 19 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Kendisinden şikâyetçiyim." dedi.

"DEMİRLE, BİRA ŞİŞELERİYLE BACAKLARINA"

Hastanede tedavi gören Sümbül D.'nin ablası ise "Dünden beri gerçekten alt üst olduk. Gördüğünüz insan benim kız kardeşim. Psikolojimiz bozuldu. Aldığı darbeler imam nikâhlı eşi tarafından. İş yerine gidiyor. Kızı iş yerinden alıyor. Kandırıyor eve gideceğiz diyor. Yolda iyi davranıyor kendisine sonra 3 saat işkence yaptı, dayak attı, darp etti. Demirle, bira şişeleriyle bacaklarına... 5 kaburgası kırık. Eşi geçen ay maaşını istedi ondan, verdi. Vermek zorunda kaldı. Çünkü sürekli şiddet görüyordu. Bu ay da aynı şekilde 'maaşını vereceksin, ben başka bir işler yapacağım' dedi. Kız kardeşim de 'geçen ay kiramızı veremedik, bu ay vermem gerekiyor' dedi. Alkol almış zaten kendisi. Bunu önceden planlamış, kızı eve götürmüş, televizyonun sesini sonuna kadar açmış dışarıdan konu komşu duymasın diye. Evde kimse yok. Kıza 'Sana 3 saat boyunca dinlene dinlene işkence edeceğim. Seni 3 saat döveceğim.' demiş ve aynı şekilde de yapmış zaten. Kız artık o kadar işkenceye dayanamamış. Sürünerek mutfağa gitmiş, çamaşır suyu bile içmiş. Artık ölmek istiyorum yeter diye." şeklinde konuştu.

Polis, Cüneyt G.'yi her yerde arıyor. (DHA)

