İmam nikahlı eşini önce darp etti sonra kapıyı üstüne kilitleyip gitti

Olay Adana Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğe çıkan Ziynettin K. ve imam nikahlı eşi Ayşegül Ç.(23) eve geldikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ziynettin K. imam nikahlı eşi Ayşegül Ç.’yi darp etti. Başından yaralanan Ayşegül Ç.’nin üstüne demir kapıyı kilitleyip evden ayrılan Ziynettin K. 5 yaşındaki kızlarını site güvenliğine bırakıp siteden uzaklaştı.

KOCANIN BULUNMASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ev içerisinde mahsur kalan Ayşegül Ç’yi duyan komşuları olayı 155 Polis ekiplerine ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 155 Polis imdat ekipleri, 110 itfaiye ekibi ve 112 Acil Yardım ekipleri kadını kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerince kapı açıldıktan sonra sağlık ekipleri Ayşegül Ç.’ye ilk yardımda bulundu.

Polis, eşini darp eden kocanın bulunması için soruşturma başlattı. (İHA)

