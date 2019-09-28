İmamoğlu deprem sonrası duyurdu! Topkapı'daki İETT garajı afet toplanma alanı oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak.

Kentte yaşanan 5,8'lik Silivri depreminin ardından başlayan afet toplanma alanı tartışması üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.

Topkapı’daki İETT garajı alanının plan değişikliğine dair kararın İBB Meclisi'nden oy birliği ile geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, "17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz" dedi.

50 YILDIR GARAJ OLARAK KULLANILIYORDU

İBB Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha değiştirilmişti. İETT’nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.



