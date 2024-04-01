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  4. İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'dan AK Parti eleştirisi! Sözleri gündemde

İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'dan AK Parti eleştirisi! Sözleri gündemde

01.04.2024 14:35
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Daha önce Murat Kurum'u konuk ettiği yayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'ın seçim sonrası analizi gündem oldu.

İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan Buket Aydın'dan AK Parti eleştirisi! Sözleri gündemde

Bir önceki yerel seçimlerde CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağız" sözlerine gülerek verdiği yanıtla tepki çeken sunucu Buket Aydın, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemesiyle gündem olmuştu.

Bu açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Buket Aydın'ın seçim sonrası analizi de dikkat çekti.

"DERS NİTELİĞİNDE BİR TABLO"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüktür AK Parti" diyen spiker Buket Aydın devamında şu analizde bulundu:

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"Bu seçimi Özgür Özel'in başarısı Erdoğan'ın mağlubiyeti olarak görmüyorum. AK Parti'de 'biz ne dersek olur' şeklinde nobran bir tavır sergileyen isimlerin, teşkilatlarda çok fazla çalışmayanların kendilerine dönüp bakması lazım. Ders niteliğinde bir tablo. Emeklilerin tepkisi sahaya yansıdı. Ekrem İmamoğlu hem DEM Parti'yi hem de İYİ Parti'yi konsolide etmeyi başardı."

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Buket Aydın'ın bu sözleri sosyal medyada "Ağlama Buket", "Buket'e bak sen","Buket çok acı çekiyor" yorumları aldı.

Yerel Seçim 2024


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