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İmamoğlu sinyali vermişti! Sahilde mangal yapmak yasaklanacak mı?

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 20.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahilde mangal yapmanın yasaklanacağına dair "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız." açıklamasını yapmıştı. Kimi vatandaş sahillerde mangal yakmanın yasaklanması gerektiğini, kimi vatandaşlar ise tam tersini savunuyor. İstanbullular şimdi sahillerde mangal yakmanın yasaklanıp yasaklanmayacağını merak ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahilde mangal yapmanın yasaklanacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından İstanbullular, sahillerde mangal yapmanın yasaklanıp, yasaklanmayacağını tartışıyor.

'YASAKTAN ÖNCE ONU AYARLASINLAR ONA GÖRE YASAKLASINLAR'

Hafta sonunu değerlendirmek için Zeytinburnu sahilinde mangal yapmayı tercih ettiğini söyleyen Recep Kenar, “Böyle bir yerde yapılmıyorsa biz nerede yapacağız? Yapacağımız yer neresi? Onu düşünmeleri lazım. Yasaktan önce onu ayarlasınlar ona göre yasaklasınlar. Yeşil alan lazım” şeklinde konuştu.

'BUNUN İÇİN BELİRLİ ALANLAR YAPILABİLİR'

Sahillerde mangalı yasaklamak yerine vatandaşların mangal yapması için belirli alanların oluşturulması gerektiğini savunan, sahile mangal yapmaya gelen Erdem İnal da , "Yer yer doğru bir karar olabilir ama her yer için aynı kararı uygulamak olmaz. Sonuçta insanların hafta sonları veya izin günlerinde veya bizim sınıfımızdaki insanların yapabileceği tek eğlence mangaldır yani. Bunun da yasaklanması bir yerde doğru, bir yerde değil. Çünkü ben 42 yaşındayım. 42 yıldır Zeytinburnu'nda oturuyorum. Cumartesi ve Pazar buraya geliyorum. Gerçekten çöplük dolu oluyor burası. İnsan gibi yaşadıktan sonra bence hiçbir şeyin yasaklanmasına gerek yok. Ya da bunun için belirli alanlar yapılabilir. Çimlerin üzerinde değil de buraya sabit bir şekilde mangal yapılabilir. Sadece orada yakmalarına izin verilebilir. Bu şekilde bir uygulama olursa güzel olabilir ama tamamen yasaklanması olmasa daha iyi olur yani” dedi.

Zeytinburnu sahilinde mangal yapan Tayfun Kaplan, “Bizim kültürümüz bu. Hafta sonları gelip burada kafa dağıtıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Başka çıkabilecek bir yerimiz yok. Atıyorum tatile gidemiyoruz. Nereye gideceğiz? Mecburen sahile geliyoruz” ifadelerini kullandı.

'DOĞRU BİR KARAR BENCE'

Sahillerde mangalın yasaklanmasının doğru olacağını savunan Emine Karaşen ise "Doğru bir karar bence. Yapılmasın ızgara sahillerde. Temiz bırakmıyorlar. Ben yürüyüş yaparken rahatsız oluyorum. Kokusundan, dumanından sonra pisliğini bırakıyorlar ondan rahatsız oluyorum. Doğru bir karar bence” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu sahilindeki duman ve kötü kokudan rahatsız olduğunu ifade eden Hasan Göksu, “Yasaklansın çünkü hiç hoş bir şey değil. Milleti rahatsız ediyorlar. Kokusu ayrı bir dert, kirliliği ayrı bir dert. Ben yasaklanmasından tarafım. Çimenlerin üzerinde mangal yapıyorlar, kömürlerini atıyorlar. Yedikleri atıklarını atıyorlar. Her taraf leş gibi oluyor” dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediye başkanı ekrem imamoğlu Mangal sahil

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
Antrikot ekrem rahatsız olmuş nasılsa antrikot istediği yerde önüne geliyor
Yahu kaçıncı yüzyıldayız? İstanbul'da sahillerde mangal nasıl bir medeniyetin ürünü bilmiyorum,akıl var mantık var! Şehir içinde piknik mangal nasıl bir zihniyet ve medeniyetin ürünü? Koskoca İstanbul'u ne hâle getirdiler! Gidin mangalınızı pikniğinizi köylerde veya şehir dışında bir yerlerde yapın! Otoyoldan geçiyoruz yerlere yayılmışlar mangal yapan tipler görüyoruz hayret birşey ya!
@ycuhadar_1966 asagıdaki aktrol yorumcuya yazıyorum...antrikotu çalısan yemezse bende yemem dedi..sana nasıl ezberlettiler acaba papagan.....
vay anasını mangalla medeniyet ölçen arkadaş bu nasıl zihniyet. insanlar hafta sonunu evinden fazla uzaklaşmadan değerlendirebiliyor bu durumdan rahatsız olanlar mangalın yasak olduğu sahile gidebilirler. sahilde mangal yapmak ayıp değil günah değil bunu her kesimden vatandaş yapıyor
valla bizde gaziantep de mangal yasaklansa kimse yasaklayama oy vermez. ancak yasak da çözüm değil istanbul gibi büyük bir şehir de şehir dışına çıkamayan düşük gelirli insanlarında ekonomik bir mangal yiyeceği yada yapabileceği mangal alanları olmalı herkesin arabasi veya imkanı olmayabilir. Mangal Park lar da yapılmalı. çözüm bulunmadan yapılan yasak bir ise yaramaz.
Dakka bir gol bir işte siz bu yüzden kaybedeceksiniz bu yüzden akılsızlık yaparak beyinsiz olduğunuzu ortaya koyacak icraatlarından bir tanesi millet bunu almış millet evlere takılmış apartmanlara dairelere sahile girip bir ateş yakamayacak ailesiyle ayaklarını uzantıp çimlere basamayacak buna mı göz diktiniz yazıklar olsun size ilk defa oy vermiş birisi olarak
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