İmamoğlu sinyali vermişti! Sahilde mangal yapmak yasaklanacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahilde mangal yapmanın yasaklanacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından İstanbullular, sahillerde mangal yapmanın yasaklanıp, yasaklanmayacağını tartışıyor.

'YASAKTAN ÖNCE ONU AYARLASINLAR ONA GÖRE YASAKLASINLAR'



Hafta sonunu değerlendirmek için Zeytinburnu sahilinde mangal yapmayı tercih ettiğini söyleyen Recep Kenar, “Böyle bir yerde yapılmıyorsa biz nerede yapacağız? Yapacağımız yer neresi? Onu düşünmeleri lazım. Yasaktan önce onu ayarlasınlar ona göre yasaklasınlar. Yeşil alan lazım” şeklinde konuştu.

'BUNUN İÇİN BELİRLİ ALANLAR YAPILABİLİR'



Sahillerde mangalı yasaklamak yerine vatandaşların mangal yapması için belirli alanların oluşturulması gerektiğini savunan, sahile mangal yapmaya gelen Erdem İnal da , "Yer yer doğru bir karar olabilir ama her yer için aynı kararı uygulamak olmaz. Sonuçta insanların hafta sonları veya izin günlerinde veya bizim sınıfımızdaki insanların yapabileceği tek eğlence mangaldır yani. Bunun da yasaklanması bir yerde doğru, bir yerde değil. Çünkü ben 42 yaşındayım. 42 yıldır Zeytinburnu'nda oturuyorum. Cumartesi ve Pazar buraya geliyorum. Gerçekten çöplük dolu oluyor burası. İnsan gibi yaşadıktan sonra bence hiçbir şeyin yasaklanmasına gerek yok. Ya da bunun için belirli alanlar yapılabilir. Çimlerin üzerinde değil de buraya sabit bir şekilde mangal yapılabilir. Sadece orada yakmalarına izin verilebilir. Bu şekilde bir uygulama olursa güzel olabilir ama tamamen yasaklanması olmasa daha iyi olur yani” dedi.