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IMDB TV uygulaması üzerinden film izlemek ücretsiz oldu

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TEKNOLOJİ  | 29.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Yeni uygulama ile Netflix gibi yayın servislerine rakip haline gelen IMDB, rakiplerinin aksine ücretli abonelik sunmak yerine, reklamlı içerik gösterecek.

IMDB TV uygulaması üzerinden film izlemek ücretsiz oldu

Uygulama, Türkiye’deki Puhu TV’ye benzeyen iş modeliyle, anlaşmalı olduğu sinema filmlerini ve TV programlarını ücretsiz olarak izletecek. Reklamlardan elde edeceği geliri ise film yapımcıları ile paylaşacak.

Öte yandan kullanıcılar filmleri ve TV programlarını sadece mobil uygulama üzerinden seyredebilecek. Şimdilik sadece ABD kullanıcıları için geçerli olan bu servisin, ileride başka ülkelere de yayılması bekleniyor.

Netflix ve Hulu gibi servisler ise IMDB’yi henüz rakip olarak görmüyorlar zira yeni serviste şimdilik “eski” filmler gösteriliyor ve içerik sayısı da son derece kısıtlı. Ancak sinema ve TV dünyası için önemli bir danışma kaynağı olan servis, kullanıcı veri tabanını kullanarak yayıncılık işinde güç kazanmaya karar verirse, güçlü bir rakip olma potansiyelini de taşıyor.

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