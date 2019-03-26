IMEI sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İstediğimiz zaman istediğimiz kişiyle iletişime geçmemizi mümkün kılan telefonlar, günlük yaşantımızda büyük öneme sahip. Güçlü teknolojiye sahip akıllı telefonlar aracılığıyla kurulan iletişim, öncelikli olarak akıllı telefonların birbirleriyle sinyal alışverişi gerçekleştirmesiyle başlar. Bu sinyaller için de IMEI numarası kullanılır. Android ve iOS cihazlar için IMEI sorgulama işlemi telefondan arama ekranından aynı şekilde gerçekleştirilirken e-devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemi cihazın çalıntı olup olmadığını, yasal yollardan ithal edilip edilmediğini bildirir. IMEI Numarası Nedir?

Cep telefonu ile arama yapıldığında ya da hücresel veri alışverişi ile yani telefon hattı üzerinden internete bağlanıldığında cihaz sisteme bir sinyal gönderir. Bu sinyal, o cihazın sistemde tanımlanmış olup olmadığını kontrol eder. Cihazı tanımlamak için kullanılan numaralar dizisine, tam tercümesi ile Uluslararası Mobil İstasyon Ekipman Kimlik Numarası (IMEI - The International Mobile Station Equipment Identity Number) denir. IMEI sadece telefonlarda değil 3G/4G tabletler, PCMCIA kablosuz internet kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlar ve diğer mobil cihazlarda da bulunur. Bununla birlikte çift hatlı telefonlarda iki ayrı IMEI numarası mevcuttur.

Cihazımın IMEI Numarasını Nasıl Öğrenebilirim?

Android ya da iOS sistem yazılımına sahip telefonlarda IMEI numarasını kontrol etmenin en hızlı yöntemi, telefonun kendisinden sorgulama yapmaktır. Bu işlem aşağıdaki adımdan oluşur: IMEI sorgulaması yapmak için telefonunuzun arama ekranını açıp #06# şeklinde tuşlama yapın.

Samsung, Apple ya da benzeri hangi marka telefon olursa olsun sorgulama işlemi aynı şekilde yapılır. #06# şeklinde tuşlama yaptıktan sonra IMEI numarası ekranda belirir. Bu numarayı ekran görüntüsünü kaydederek e-mail aracılığıyla kendinize gönderebilir ya da başka bir yere not alabilirsiniz. IMEI numarası aynı zaman sıfır telefonların kutusunda, üzerinde barkod bulunan bir çıkartmanın üzerinde yazılı olur. Kutu haricinde faturadan da IMEI numarasına ulaşmak mümkündür. Telefonun çalınması, kaybedilmesi gibi durumlarda IMEI numarası ile işlem yapıldığından, bu numaranın telefon haricinde bir yere kaydedilmesi çok önemlidir. IMEI Sorgulama İşlemi Nereden ve Nasıl Yapılır? IMEI sorgulama, telefonun IMEI numarasının BTK’da kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi işlemidir. Bu nedenle IMEI sorgulaması için resmi kaynaklara başvurulması gerekir. Resmi kaynaklara bağlı olarak çalışan sorgulama sitelerinde de aynı işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Fakat bu sitelerin bazılarının güvenilir olmamasından dolayı direkt olarak e-devlet üzerinden sorgulama yapmak daha doğru olacaktır.

E-devlet üzerinden yapılan IMEI sorgulama işleminde, IMEI numarasını ilgili boşluğa girdiğiniz cihazınızın yasal yollarla ithal edilip edilmediğini öğrenebilir, cihazın çalıntı ya da kayıp olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. E-devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor. E-devlet üzerinden IMEI sorgulaması yapmak için TIKLAYINIZ! Sorgulama işlemine başlamak için öncelikle yazının bitiminde paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklamanız gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra yukarıda örneğini gördüğünüz sayfa ile karşılaşacaksınız. İşlemlere başlayabilmek için bu sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş yap" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıkladıktan sonra sistem sizi e-devletin kimlik doğrulama sistemi ekranına yönlendirecek. Bu ekranda sizden istenen bilgileri ilgili boşluklara girerek sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapabileceğiniz gibi mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ya da internet bankacılığı gibi alternatif giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza tekrar ilk görseldeki ekran çıkacak. Bu ekrandaki ilgili boşluğa cihazınızın IMEI numarasını yazıp sorgula butonuna bastığınız takdirde girdiğiniz IMEI numarasının BTK sisteminde kayıtlı olup olmadığı ile alakalı bilgilendirileceksiniz. Bununla alakalı örnek görseli de aşağıdan inceleyebilirsiniz. Cihazın IMEI Numarası Nasıl Kaydettirilir?

Telefon ya da diğer akıllı cihazların IMEI numaralarını bulmak çok kolaydır. İthal edilen telefonların, ithalatçısı tarafından BTK’ya kaydı yapılır. Türkiye’de kullanmak için yurt dışından telefon ya da benzeri bir ürün alıp getirenler ise e-devlet üzerinden pasaport bilgilerini girerek cihazlarının kaydını yapabilirler. Bunun için yapılması gereken öncelikle e-devlet üzerinden BTK’ya girerek cihaz kayıt hakkını sorgulamak olmalıdır. Cihaz kayıt hakkı bulunuyor ise IMEI kaydet alanındaki bilgilerin doldurulması ve belirlenen harç ücretinin yatırılması gerekir. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler de yurt dışından getirdikleri telefonları için aynı yolu izleyebilirler. Öncelikle vergi dairesi ya da ilgili bankaya harç bedelini yatırarak açıklamada harç bedelinin yatırılmış olduğuna dair yazı bulunan dekontun alınması, bu dekontun aslı ve pasaportun aslı ile bağlı olunan GSM operatörünün bayilerinden birine ibraz edilmesi gerekir. Böylelikle IMEI kayıt işlemleri tamamlanmış olur. Sadece harç ücretinin yatırılması, kaydın yapıldığı anlamına gelmez.

BTK’ya kaydı olmayan cihazlar, 120 gün içerisinde kaydedilmezse iletişime kapanır. Yeni aldığınız cihazda 3 ay içinde “Servis Yok” yazısını görmenizin nedeni IMEI numarası kaydının yapılmamış olması olabilir. Diğer bir ihtimal ise IMEI numarasının klonlanmış olmasıdır. Klon IMEI Nedir?

Yasa dışı bir işlem olan klon IMEI, telefonun IMEI numarasının başka bir telefon için kopyalanması anlamına gelir. Telefona zarar verilmeden yapılması imkansız bir işlemdir. Bu durum akıllı telefonlar için güvenlik açığı anlamına gelir. IMEI sorgulaması yapmak tam da bu sebepten ötürü oldukça önemlidir. Özellikle ikinci el alınan telefonlarda mutlaka IMEI sorgulaması yapılması gerekir. Çalıntı ve kopyaları tespit edilen akıllı cihazların IMEI kodu kara listeye alınır ve şebeke bağlantıları kesilir. Bu da telefonda “servis yok” uyarısının görünmesinin bir nedeni olabilir. Böyle bir duruma maruz kalma ihtimalinize karşın satın alınan cihazın, garanti süresi dolsa bile faturasının saklanması önem taşımaktadır.