iMessage hizmetine rakip olacak

Bu sefer Google şansını bir kez daha denemek için kolları sıvadı. RCS yani Rich Communication Services olarak isimlendirilen hizmet sayesinde artık Android ekosisteminde de mesajlaşma servisi olacak.

Google’ın iMessage rakibi RCS servisi iMessage’a yapısı ile çok benziyor. Android cihazlar arasında iletişimi sağlayacak olan bu servis, mesajları uçtan uca şifrelememesi ile çok tepki alacak gibi görünüyor. Ayrıca RCS servisi ile yapılan görüşmeler hükümet ile paylaşılabilecek.

Pek güven vermeyen Google’ın bu servisi Android Q sürümü ile kullanılabilir olacak. Ancak uçtan uca şifrelenen WhatsApp’ın bile güvensiz olduğunu düşünürsek, Google’ın bu servisine pek bulaşmamanızı öneriyoruz. Ha benim gizlim saklım yok Google okuyabilir diyorsanız orası ayrı.

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