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İmkân eş anlamlısı nedir? İmkân kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe birçok dille etkileşim halinde olduğu için tarih boyunca çok sayıda dilden etkilenmiştir. Dolayısı ile dilimize pek çok farklı dilden kelimeler geçmiştir. İmkân kelimesi de Arapça kökenli olan bir kelimedir. İmkân kelimesinin dilimizde eş anlamlıları da vardır. Peki, imkân kelimesinin eş anlamı nedir?

İmkân eş anlamlısı nedir? İmkân kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca çok sayıda medeniyetle bir arada olduğumuz için Türkçe farklı dillerle etkileşime girmiştir. İmkân kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça mkn kökünden türeyen imkân kelimesi "güç yetirme, gücü yetme" anlamlarına gelir. Türkçede imkân kelimesi ilk defa 1300'lü yıllarda görülmüştür.

İmkân ne demek?

Arapça kökenli olan imkân sözcüğünün anlamları birkaç şekilde yer alır. İmkân kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Faydalanılan en müsait durum, olanak, şart olarak açıklanır.
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İmkân kelimesinin eş anlamı

İmkân kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "olanak" kelimesidir. Olanak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir.

İmkânın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Şu anki hâlinden başka türlü olmasına imkân verilmedi.
  • Bu anlatılardan ne senin ne de bir başkasının bir şey anlaması imkânsız.
  • Sana anlattıklarını bu bakış açısı ile anlamana imkân yok.
  • Tarif edilen olayın hangisi olduğunu anlamaya olanak yoktu.
  • Gelme olanağı olmamasına rağmen bizimle geldi.
  • Hayallerimi gerçekleştirmek için sana tanınan imkânlar hiçbir zaman bana tanınmadı.
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