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İmkansız aşklar efsane olur: Ferhat İle Şirin konusu ve oyuncuları

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Efsaneleşmiş bir aşk öyküsü olan Ferhat ile Şirin'in hikayesinden günümüze uyarlanarak çekilen Ferhat ile Şirin dizisi; aşk acısını, imkansızlığı, nefreti, sevinç ve ihaneti bir arada görebileceğiniz kaliteli bir dizi. Kadrosunda Cansu Dere, Tolga Sarıtaş, Leyla Tanlar gibi oyuncuların yer aldığı, Ferhat Şirin aşkını anlatan Ferhat ile Şirin konusu ve oyuncularını sizler için derledik.

İmkansız aşklar efsane olur: Ferhat İle Şirin konusu ve oyuncuları

İçindekiler

  • Ferhat ile Şirin Dizisi Konusu
  • Ferhat ile Şirin Dizisi Karakterleri / Oyuncuları
  • Ferhat ile Şirin IMDb puanı kaç?
  • Ferhat ile Şirin Kaç Bölüm?
  • Ferhat ile Şirin Nerede Çekiliyor?

Yapımını O3 Medya ile Artistanbul’un üstlendiği dizi, Ferhat ile Şirin’in masalsı aşkını günümüze uyarlayarak ortaya koyuyor. Dizinin senaryosunu tecrübeli senarist Savaş Korkmaz kaleme alırken yönetmenliğini ise Martıların Efendisi, 7. Koğuştaki Mucize ve Kaybedenler Kulübü Yolda gibi son yıllara damgasını vuran yapıtlardan tanıdığımız Mehmet Ada Öztekin üstleniyor. Ferhat ile Şirin oyuncu kadrosu ile de oldukça iddialı.

Ünlü oyuncuların başarılı bir performans sergilediği Ferhat ile Şirin son bölümdeki şaşırtıcı finali ile de akıllarda yer etmeyi başardı. Dizinin başından sonuna efsane bir aşk hikayesinin önündeki engelleri aşmaya çalışan Ferhat ile Şirin’in hikayesinin anlatıldığı dizinin detaylarını incelemek ister misiniz? İşte Ferhat ile Şirin konusu ve oyuncuları...

Ferhat ile Şirin Dizisi Konusu

Ferhat ile Şirin dizi konusunu şu şekilde özetleyebiliriz: Ailesini yıllar önce trajik bir şekilde kaybeden Ferhat kendi halinde ahşap işleri yaparak geçimini sağlıyor. Diğer yandan bölgenin ileri gelen ailelerinden olan Karalı ailesinin son temsilcisi Banu aile mesleğine, soyadına ve yuvasına her şeyden fazla değer veren güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Şirin için ise bu şaşalı hayattan sıkılan biri olduğu söylenebilir. Bu zengin ve şaşalı hayatın içerisinde iki kardeş, marangoz Ferhat’ın hayatlarını ne denli değiştireceğinden habersiz yapayalnız yaşıyorlar. Karalı Köşkü tadilatı için Ferhat'la görüşüldükten sonra olaylar başlıyor. Gelin, bu olayların kahramanları olan Ferhat ile Şirin oyuncularına bir göz atalım.

Ferhat ile Şirin Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Ferhat (Tolga Sarıtaş)

Ferhat; babası ile beraber bir atölye işleten, dürüst bir genç. Cesareti ile öne çıkan Ferhat, boş zamanlarında tasavvuf ilmi üzerine kitap ve şiirler okur. İyi dövüşmeyi eski boksör babası Salim'den öğrenir. Ailesini kaybettiği trajik olaydan sonra içerisindeki acının ilacını aşkta bulur.

30 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya gelen Sarıtaş, 18 yaşından beri aktif olarak sanat camiasında yer alıyor. Başarılı oyuncu bu yapımda da yine yeteneğini ve tecrübesini ortaya koyuyor. Tolga Sarıtaş'ın günümüzde en yetenekli ve yakışıklı erkek başrol oyuncularından biri olduğu söylenebilir.

Şirin (Leyla Tanlar)

Karalı ailesinin göz bebeği... Çocukken geçirdiği bir hastalık yüzünden ablası Banu'nun yoğun ilgisine ve dikkatine maruz kalır. Ablasının aksine kendi ayakları üzerinde duramaz, duygularını rahatça dile getiremez ve Karalı Köşkü’nde hapsolmuş bir kuş gibi yaşar. Ferhat’la yolları kesiştikten sonra aşkı ve yaşamayı öğrenir. Bu aşkın en büyük engeli ise ablası Banu olur.

1998 İstanbul doğumlu Leyla Tanlar çocukluğundan beri oyunculuk hayali kurduğunu söylüyor. Leyla Tanlar ismi geçtiğinde akıllara Paramparça dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri geliyor.

Banu (Cansu Dere)

Güçlü, akıllı ve hayatı kendi ayakları üzerinde durarak yaşamaya alışmış olan Banu; hayatını erkeklerin dünyasında, silahların gölgesinde geçirir. Aşk ile hiç tanışmamış. Ailesini kaybettikten sonra hayattaki en büyük odağı aile mirası olarak kalan işi ve kardeşi Şirin olur. Hayatını Şirin'e adayan Banu, ailesini ve soyadını her şeyden önde tutar. Ailesinin adı için yaşayan Banu hayatında ilk defa aşkla tanışır ve Ferhat’ı kendisi için ister.

1980 Ankara doğumlu eski manken Cansu Dere, adını 2006 yapımı Sıla dizisi ile duyuruyor. Cansu Dere, Ezel dizisindeki Eyşan karakteriyle hatırlanıyor.

Hüsrev (Yıldıray Şahinler)

Güçlü ve hırslı bir adam olan Hüsrev iktidar için her şeyi yapacak karakterde birisi. Çocukluğundan beri kendisine verdiği söz için yaşıyor. Bu uğurda karşısına kim çıkarsa çıksın ortadan kaldırmaya yeminli ve yeminini de tutuyor.

En son Yedinci Koğuştaki Mucize filminde yer alan Yıldıray Şahinler "İçerde" dizisinde canlandırdığı Alyanak karakteriyle biliniyor.

Sadık (Ushan Çakır)

Banu’nun koruyucu meleği görevini üstleniyor. Ömer Karalı’nın ani ölümünden sonra Hayriye Hanım Sadık’a kol kanat gerer. Banu için bir sağ kol, Şirin için abidir. Banu’ya olan sadakati dikkat çekiyor.

Ushan Çakır Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle ün kazandı.

Hayriye (Işıl Yücesoy)

Hayriye Karalı otoriter, dediğim dedik karakterde bir kadın. Aynı zamanda Karalı ailesinin başında duran kişi. Torunlarından Banu, bugün sahip olduğu kararlılık ve dik duruşunu Hayriye Karalı’ya borçlu.

74 yaşındaki tecrübeli oyuncu Işıl Yücesoy, Aşk ve Mavi dizisindeki Refika Göreçki karakteri ile biliniyor.

Salim (Şehsuvar Aktaş)

Ferhat'a bir baba gibi yaklaşan eski boksör Salim, aynı zamanda Ferhat’ın ustası. En büyük isteği Ferhat’ın geçmişte yaşadığı kötü olayları unutup evli barklı bir adam olması. Ferhat için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyor ve hayatında her şeyden fazla Ferhat’ı kaybetmekten korkuyor.

Şehsuvar Aktaş son yıllarda Eyvah Eyvah film serisindeki performansı ve Kocamın Ailesi dizisindeki rolü ile tanınıyor.

Şehnaz (Emel Çölgeçen)

Eşini kaybettikten sonra hayatı iyice zor bir hal alan Şehnaz, Ferhat’ın annesi. Yıllardır tek hayali oğlunu bir kez daha görebilmek olan Şehnaz eşinin ölümünden sonra ise bu isteğini yerine getirmekte epeyce zorlanıyor.

1976 İstanbul doğumlu tecrübeli oyuncu Emel Çölgeçen, Aliye dizisinde Meriç karakterini canlandırdı.

Yiğit (Alican Barlas)

Hüsrev’in oğlu ve Şirin’in nişanlısı. Zorluk görmeden geçirdiği hayatı davranışlarına yansıyan Yiğit kaybetmeye tahammül edemeyen birisi. Saldırgan ve tatminsiz karakterinin şekillenmesinde en önemli etken Hüsrev olarak karşımıza çıkıyor.

İstanbul doğumlu yakışıklı aktör Alican Barlas 2013 yılından beri Amerika’da hayatına devam ediyor.

Sıla (Nihan Gür)

Güzel, hırslı ve zeki bir kadın. Çevresindeki erkekleri kendisine hayran bırakacak kadar çekici olmasına rağmen onun gözü Yiğit’ten başkasını görmez. Yiğit'le paylaştığı anılar maceralı bir serüvenin sadece ilk adımı.

Nihan Gür, uzun yıllar Amerika'da yaşamış ve Westworld dizisinin bir bölümünde yer almış bir isim.

Ferhat ile Şirin IMDb puanı kaç?

Ferhat ile Şirin efsanesinin günümüze uyarlanmış farklı bir versiyonunun anlatıldığı dizinin IMDb puanı 6.0.

Ferhat ile Şirin Kaç Bölüm?

Ferhat ile Şirin final haberi şaşırtıcı şekilde erken geldi. Ferhat ile Şirin reyting açısından bekleneni vermeyince dizi sadece 6 bölüm devam etti.

Ferhat ile Şirin Nerede Çekiliyor?

Dizinin ana mekanı olan kırmızı boyalı Karalı Köşkü, Beykoz Kundura Fabrikası’nın içerisinde bulunuyor.

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