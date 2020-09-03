İmkansız bir aşk hikayesi: Hercai dizisi konusu ve oyuncuları

Dizinin adı pek duyulmamış bir kelime olduğu için kafanızda "Hercai ne demek? Hercai anlamı nedir?'' gibi soruların dönüyor olması doğal. Hercai; aşk da dahil olmak üzere hiçbir konuda kararlı olmayan, değişken ve vefasız kimse demek. Bu yüzden baş karakterlerin bu ismi birbirlerine hitap ederken kullandıklarını duyabilirsiniz. Çarpıcı konusuyla kısa sürede dikkat çeken Hercai oyuncu kadrosu ile de ekranların en sevilen yapımlarından biri oldu. Akın Akınözü ve Ebru Şahin başrolleri paylaşırken; Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Gülçin Hatıhan gibi isimler de Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Hercai müzikleriyle de izleyicinin beğenisini kazanıyor. Müziklerin genellikle türkü ağırlıklı olması genç izleyici kitlesini bile kendine çekmiş durumda. Hercai'nin açılış müziğinin bestecisi Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül. Bunun dışında, 15. bölümde Cem Adrian, ''Ben Seni Çok Sevdim'' isimli şarkıyla karşımıza çıkmıştı. Hercai Dizisi Konusu Hercai dizisinin hikayesi intikamdan doğan imkansız bir aşka dayanıyor. Dizi, Şadoğlu ailesine kendisini İstanbullu bir iş adamı olarak tanıtan Miran Aslanbey'in, evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan torunu Reyyan'ı istemesi ile başlıyor.

Miran Aslanbey, Aslanbey ailesinin veliahtıdır. Mardin'in Midyat ilçesine İstanbullu bir iş adamı olduğunu iddia ederek gelen Miran Aslanbey, Şadoğlu ailesi ile bir ortaklık halindedir. Ancak Şadoğlu ailesi, Miran Aslanbey'in planlarından habersizdir. Bir gün Miran bir at kazası sebebiyle karşılaştığı Reyyan Şadoğlu'yla Şadoğlu Konağına gelir. Aile, Reyyan'ın yanında Miran'ı gördüklerine çok şaşırır. Miran ise evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan büyük torun Reyyan'ı kendisine ister. Ancak Nasuh Şadoğlu Miran'a Reyyan'ı değil, diğer torunu Yaren'i vermeyi planlar. Fakat Miran inatla Reyyan'ı kendisine ister. Reyyan'ın babası ve annesi, Miran'a çok güvendiklerinden bu duruma olumlu bakarlar. Ancak söz evin büyüğü Nasuh Ağa'da biter. Miran da en az Nasuh kadar inatçı olduğundan bu ikili arasında bir zıtlaşma söz konusu olacaktır. Miran'ın kiminle evleneceği, hem Şadoğlu ailesi kızları Reyyan ve Yaren'in ve diğer ev ahalisinin hayatını hem de Aslanbey ailesini etkileyecek bir karar olacaktır. Bu iki ailenin arasındaki ilişki bölümler ilerledikçe çözülecektir.

Hercai Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Hercai dizisi oyuncuları arasında öne çıkan Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün can verdikleri Reyyan ve Miran ikilisini kimi zaman tebessüm ederek, kimi zaman üzülerek ve kimi zamansa şaşırarak izleyeceğinizden eminiz. Çünkü her bölüm birbirinden ayrı olaylarla karşılaşıp onları çözümleyeceksiniz. Eminiz ki hiç sıkılmayacaksınız. Miran Aslanbey (Akın Akınözü) Hercai Miran karakteri, Azize Aslanbey'in en büyük torunu ve bir ailenin ''baba'' figürünü üstlenen kişidir. Ailesinin intikamını almak için Mardin Midyat'a gelmiştir. Miran Aslanbey bu intikama körü körüne bağlıdır ve gözü bundan başka bir şey görmez. Çünkü Azize Aslanbey çocukluğundan beri Miran'ı bu intikam ateşiyle büyütmüş ve ona anlattığı masallarda bile bu intikamı ve hırsı beynine işlemiştir. Ayrıca Miran babaannesine öylesine bağlıdır ki, onun isteği doğrultusunda amcasının kızı Gönül Aslanbey ile evlenmeyi bile kabul etmiştir. Akın Akınözü'nü Arkadaşlar İyidir ve Aslan Ailem gibi yapımlardan hatırlıyoruz. Bu rol ile büyük imaj değişikliğine gitmiş. 29 yaşındaki aktör daha önce bu gibi bir rolde oynamamış olmasına rağmen oldukça başarılı bir oyunculuk sergilediğini söyleyebiliriz.

Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin) Hercai Reyyan karakteri ailenin en büyük kız torunu. Hazar ve Zehra çiftinin kızları. Oldukça güzel ve vahşi bir görüntüsü var. Başına buyruk davranışlarına rağmen saf, temiz ve duygusal bir kız. Ailesine sevgi ile bağlı. Bunun dışında çevresindeki herkese karşı çok naif ve kibar. Annesi ve babası da Reyyan'a çok iyi davranırlar ve onu çok severler. Ancak Reyyan bu sevgiyi maalesef ailenin diğer bireylerinden pek göremez. Nasuh Şadoğlu, ona çok sert davranır ve en ufak hatasında bile ona acımaz. Babası, ona engel olmaya çalışsa da Nasuh Reyyan'a karşı çok sevgisizdir. Ancak Reyyan dedesinden biraz bile sevgi görmeyi çok ister. Zaten Şadoğlu konağında ona iyi davranan ve seven sadece kuzeni Azad, annesi, babası ve hizmetliler var. Hercai Reyyan karakteri, dizide oldukça duygusal ve sempatik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Hercai dizi oyuncuları, Reyyan'ın sempatik halleri ve Miran'ın sert karakteri Hercai reyting oranlarını artıran faktörler arasında. Ebru Şahin, daha önce başrol oynamamış olmasına rağmen Reyyan karakterini benimseyebilmiş ve uyum sağlayabilmiş. Oyuncu, daha önce İstanbullu Gelin ve Savaşçı gibi yapımlarda oynamış.

Azize Aslanbey (Ayda Aksel) Aslanbey ailesinin en büyüğü. Geçmişinde çok acılar gördüğünü bildiğimiz bir karakter. Kocasını, 3 oğlunu ve 2 gelinini toprağa gömmüş olması sebebiyle çok kindar ve acımasız biri. Öyle kindar ki, 27 yıl boyunca intikamının sembolü olarak siyah şalını çıkarmamış. Kendisine intikam yemini ettiği yetmezmiş gibi, en büyük torunu Miran'ı da yıllar boyu bu intikam hikayesiyle doldurmuş. İntikamı için, torunu Gönül'ü, gelin'i Sultan'ı da planlarına dahil etmiş. Zaten görüntüsü sebebiyle bile hem izleyici tarafından hem de karakterler tarafından korkulan birisi. Tecrübeli tiyatro ve sinema oyuncusu Ayda Aksel, izleyicide kendisinden çekinilen bir hanımağa izlenimi bırakıyor. Daha önce Aşk Tesadüfleri Sever, Gönülçelen Hatırla Sevgili gibi yapımlarda karşımıza çıkmıştı. Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan) Şadoğlu ailesinin otoriter ve büyük lideri. Onun isteği Şadoğlu ailesi için bir emir niteliğinde. Kararları, oğulları tarafından bile ölçülmez ve değiştirilmez. Bunun yanında çok acımasız da bir karakter. Reyyan'a kötü davranmasıyla, ona aileden biri değilmiş gibi kabul etmemesiyle dikkat çeker. Soyadını ve kanını çok önemser. Diğer torunları, Yaren ve Gül'e çok iyi davranır.