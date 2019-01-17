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Olay yaratan cevap! 'Takımı penis boyuna göre...'

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 17.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Almanya 5. Lig ekiplerinden BV Cloppenburg'u çalıştıran kadın teknik direktör Imke Wübbenhorst, "Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?" sorusuna ironik bir yanıt verdi.

İşte yaşananlar...

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Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Almanya’da 5 ligde bir erkek takımını çalıştıran tek kadın teknik direktör olan Imke Wübbenhorst gelen cinsiyetçi bir soruya verdiği ironik cevapla gündeme oturdu.

Almanya’da 5 ligde bir erkek takımını çalıştıran tek kadın teknik direktör olan Imke Wübbenhorst gelen cinsiyetçi bir soruya verdiği ironik cevapla gündeme oturdu.

Almanya’nın 5. Ligi’ne denk gelen Oberliga’da BV Cloppenburg’u çalıştıran Wübbenhorst, Welt gazetesine bir röportaj verdi.

Almanya’nın 5. Ligi’ne denk gelen Oberliga’da BV Cloppenburg’u çalıştıran Wübbenhorst, Welt gazetesine bir röportaj verdi.

Gazetecinin, “Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?” şeklindeki sorusuna dalga geçerek yanıt verdi:

Gazetecinin, “Siz soyunma odasına girmeden önce futbolcular pantolonlarını giymeli mi?” şeklindeki sorusuna dalga geçerek yanıt verdi:

“Tabii ki hayır. Ben bir profesyonelim. Takımı penis boylarına göre seçiyorum.”

“Tabii ki hayır. Ben bir profesyonelim. Takımı penis boylarına göre seçiyorum.”

2016’ya kadar profesyonel olarak futbol oynayan Wübbenhorst 28 yaşında antrenörlük kariyerine başladı.

2016’ya kadar profesyonel olarak futbol oynayan Wübbenhorst 28 yaşında antrenörlük kariyerine başladı.

2018’de BV Cloppenburg’in başına geçen Alman çalıştırıcı aynı zamanda kulübün kadın takımını da yönetiyor.

2018’de BV Cloppenburg’in başına geçen Alman çalıştırıcı aynı zamanda kulübün kadın takımını da yönetiyor.

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı

Imke Wübbenhorst'un cinsel organlı cevabı olay yarattı
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Anahtar Kelimeler:
Imke Wübbenhorst BV Cloppenburg

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