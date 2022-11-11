İmren Çapanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu İmren Çapanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

İmren Çapanoğlu 11 Kasım 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel ile magazin gündemini ele aldı. İşte 2. Sayfa'nın konuğu İmren Çapanoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

İMREN ÇAPANOĞLU KİMDİR?

İmren Çapanoğlu 1988 yılında doğdu.

İmren Çapanoğlu eğitimini İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü bitirmiştir.

On beş yıl babasının işi sebebiyle Arabistan’da yaşayan İmren Çağanoğlu uzun süredir Türkiye'de yaşamaktadır.

2 çocuğu olan İmren Çapanoğlu, eskiden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştır.

