İmtiyaz eş anlamlısı nedir? İmtiyazın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımı nasıl olmalıdır?

Arapça kökenli bir kelime olan imtiyaz kelimesi, dilimize Arapçayla Türkçenin etkileşimi sonucunda geçmiş bir kelimedir. İmtiyaz kelimesi oldukça eski dönemlerden bugüne kadar dilimizde yer edinmiş ve hâlâ kullanılmaktadır. imtiyaz kelimesinin eş anlamı kelimelerde, dilimizde mevcuttur. Peki, imtiyaz kelimesinin eş anlamı olan kelimeler hangileridir?

İmtiyaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İmtiyaz kelimesinin üç farklı anlamı vardır. Bunlardan ilki bir bireyin başkalarına tanımadığı, özel muamele olarak yapılan, bireysel şart ve haklardır. İkincisiyse bireye ya da firmaya, devlet aracılığı ile verilen özel onay, izin olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda tarih terimi olarak da kullanılan imtiyaz, gedik anlamına gelir. İmtiyaz kelimesinin anlamları karşılayacak şekilde kelimenin cümle içinde doğru kullanımı sağlanabilir.

İmtiyazın eş anlamlısı olan kelimeler:

Ayrıcalık

Gedik

Ayrıcalık ve gedik kelimeleri imtiyaz kelimesinin yerine kullanılabilir. Sözcüklerin yazılışlarının farklı olması bir yanıltma olmamalıdır. Yazılış biçimlerinin farklı olması, anlamlarının da farklı olması anlamına gelmemektedir. Ayrıcalık ve gedik kelimelerinin anlamı, imtiyaz ile aynıdır. Bu yüzden de imtiyaz eş anlamlısı olarak kullanılırlar. Ancak cümle içerisinde kullanırken anlatım bozukluğuna sebebiyet vermemek için cümlenin anlamına göre kullanmak gerekir.

İmtiyazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

İmtiyaz kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri ayrıcalık ve gedik olarak sıralayabiliriz. Ayrıcalık ve gedik kelimeleriyle alakalı örnekler şu şekilde olabilir:

O senin düşmanınsa eğer ona ayrıcalık tanımamalısın!

Firmamız çalışanlarına diğer şirketlerden daha çok ayrıcalık tanır.

Yaptığımız araştırmalara göre derneğiniz konusunda hiçbir gedik bildirilmemiştir, bunun üzerine cezayı ödemek zorundasınız.

Ustalık makamına gelmedikçe yani gedik sahibi olmadıkça dükkan açamazsın.



