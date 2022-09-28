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Konuk eş anlamlısı nedir? Konuğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.09.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi oldukça geniş bir dildir. Her kelimenin birden fazla eş anlamı bulunur. Dilimiz farklı ülkelerin dillerinden birçok kelimeyi hazinesine almış bir dildir. Bu sebeple kelime çeşitliği vardır. Her kelime birden fazla anlama gelebilir. Eş anlamlı kelimeleri de bu yüzden çeşitlilik gösterir. Konuk kelimesi de Türkçe kökenli ve eş anlamlı kelimesi birden fazla olan kelimeler arasında yer alır.

Konuk eş anlamlısı nedir? Konuğun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Konuk kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "kon-" fiiline "+Uk" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Çok eski dönemlerden beri dilimizde olan konuk kelimesi Eski Türkçe döneminde "konaklayan kimse, misafir, konaklanan yer" anlamlarına gelmekteydi. Günümüzde de Türk Dil Kurumuna göre benzer anlamlara gelmektedir.

Konuk kelimesinin TDK'ye göre iki farklı anlamı vardır. İlk anlamı "Bir yere ya da birinin evine kısa bir süre kalmak amacı ile gelen kimse, misafir, mihman." şeklindedir. Bir diğer anlamı ise hayvan biliminde kullanılan "asalak" anlamıdır.

Konuk kelimesi başka farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni ve birleşik türde kelimeler de üretir. Atasözlerinde ve deyimlerde de konuk kelimesi ve eş anlamlı kelimeleri sıkça kullanılır. Bu durumların bazı örnekleri şunlardır:

  • Konuk olmak, konuk etmek, konuk gelmek, misafir evi, konukevi, konuk sanatçı, konuksever, şeref konuğu, konuk köşesi, konuk etmek…

Konuk kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri cümle içerisinde konuk yerine kullanmak anlatım bozukluğuna yol açmaz. Ancak kalıplaşmış ifadelerde, deyim ve atasözlerinde konuğun eş anlamlısı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Kalıplaşmış ifadelerde, deyim ve atasözlerinde asıl kelime yerine eş anlamlıları kullanılmaz.

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Konuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede birçok kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Cümle içinde hangi anlamlarda kullanıldığını anlamak için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Konuk kelimesinin cümledeki kullanımına göre eş anlamlıları şu şekildedir:

  • Misafir
  • Mihman
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Konuğun eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Konuk eş anlamlısı olan kelimelerle ve konuk kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler:

  • Misafir dediğin gitmek bilmezmiş derler.
  • Bu akşam evimizde misafir olmanız bizim için büyük bir onur.
  • Bir hanede bu kadar mihman nerede görülmüş?
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