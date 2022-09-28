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Konut eş anlamlısı nedir? Konutun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.09.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi çok geniş olan bir dildir. Farklı dillerden aldığı kelimelerle dağarcığı oldukça zenginleşmiştir. Türkçe kökenli kelimelerin sayısı da fazladır. Bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Konut kelimesi de Eski Türkçe olan ve birden fazla eş anlamlısı olan kelimeler arasında yer alır.

Konut eş anlamlısı nedir? Konutun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de birden fazla olur. Hangi anlamda kullanılıyorsa eş anlamlı kelime buna göre seçilmelidir. Türk Dil Kurumuna göre konut kelimesi için iki farklı tanımı vardır. İlk tanımı "insanların içinde yaşadıkları ev, apartman ve bunun gibi yerler, mesken, ikametgâh." şeklindedir. Bu tanımına göre konut kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Bu konutlara ne zaman yeni insanlar taşınacak bilmiyoruz ama uzun süredir kimsecikler yoktu.

Konut kelimesi ayrıca matematik ve mantık alanlarındaki anlamlarına göre "Ön doğru: Eukliedes'in 'Bir noktadan bir doğruya ancak bir paralel çizilebilir.' yolundaki konutu gibi." anlamına da gelmektedir.

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Konut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Konut kelimesinin iki farklı anlamı olsa da dilimizde çoğunlukla ilk anlamıyla kullanılır. Bu bağlamda da konut kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de konutun ilk tanımıyla eş anlamlılık gösterir. Konut kelimesi yerine cümle içerisinde kullanım amacına göre kullanabileceğimiz konutun eş anlamlısı kelimeler:

  • Ev
  • Mesken
  • İkametgâh
  • Hane

Ayrıca konut kelimesinin "ön doğru" tanımına göre iki farklı eş anlamlısı da bulunur:

  • Koyut
  • Postulat
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Konutun eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Konut eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Ev kredisi almak için en uygun zaman olduğunu söylüyorlar.
  • Küçük bir mesken ama içinde mutlu olduktan sonra saray yerine geçer.
  • Büyükdededen kalma haneleri gittikçe çürümeye yüz tutuyordu ancak hâlâ orada yaşıyorlardı.
  • İkametgâhı buradaydı ama bu ıssız mahallede kimsenin yaşadığını düşünmüyorum.
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