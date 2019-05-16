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İmzayı attı! Trump'ın hedefinde bu kez Çin ve Huawei var!

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GÜNDEM  | 16.05.2019 02:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı.

İmzayı attı! Trump'ın hedefinde bu kez Çin ve Huawei var!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma" başlıklı başkanlık kararnamesini imzaladığını bildirdi.

Buna göre Trump'ın kararı, Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyecek.

ABD'nin telekomünikasyon ağını korumak amacıyla "ulusal acil durum" ilan eden Trump'ın bu adımının, kararnamede adı geçmese de öncelikle Çin'i hedef aldığı bildirildi.

HEDEFTE ÇİN VE HUAWEİ VAR

Amerikan medyası, Çinli Huawei firmasının ABD'deki işleriyle ilgili son aylarda yaşanan sürecin sonucunda Trump yönetiminin bu tür bir adım attığını ileri sürerken, Beyaz Saray yetkilileri doğrudan bir ülke veya firma ismi zikretmekten kaçındı.

Yine Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump yönetiminin, Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarına da artık yaptırım getirebileceği ifade edildi.
Pekin yönetimi, Beyaz Saray’ın, ABD’li şirketlerin Huawei ile iş birliğinin önünü kesen bir başkanlık kararnamesi çıkarmaya hazırlanmasına daha önce tepki göstermiş, bu tür bir adımı "hem utanç verici hem de haksızlık" olarak nitelendirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd Donald Trump huawei

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