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İnanılır gibi değil 4 kulağı var!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 11.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

4 kulaklı ve tek gözlü kedi Frankie’nin kurtulma hikayesi kalbinizi ısıtacak. İşte o hikaye...

Bir yanda sokak hayvanlarına gösterilen şiddeti tartışırken diğer yandan da dünyanın dört bir yanından hayvanlarla ilgili güzel haberler alıyoruz. Şimdi sizlere 4 kulakla doğan ve bir gözünü kaybeden sevgi dolu kedi Frankie’nin sokaklardan kurtulma hikayesini anlatmak istiyoruz.

4 kulaklı tek gözlü kedinin hikayesi

Kurtarma ekipleri Avustralya’da Geelong’daki bir evin altında 2 yavru kediyi saklanırken buldu. Ancak kardeşlerden biri oldukça farklı görünüyordu.
4 kulağı vardı ve tek gözü hasar görmüştü. 2 küçük yavru Geelong Hayvan Sağlığı Derneği’ne götürüldü. 4 kulaklı olan yavrunun ünü kısa sürede yayıldı.
Barınak görevlilerinin dikkatini çeken küçük kedi barınakta çalışan Georgia Anderson’ı çok etkilemişti.
4 kulaklı yavrunun gözünden ameliyat olacağı ve tek gözünün alınacağı haberi ise Georgia’yı derinden sarstı. Ona bakmak için yanına gitti.
Georgia barınaktı kedileri geçici süreyle evinde bakıyordu. O yıl farklı zamanlarda 80 kedi bakmıştı evinde. Frankie adını verdiği 4 kulaklı kedi de onlardan biri olacaktı.
Ameliyat sonrası Frankie’ye daha iyi bir bakım sağlamak için evine getirdi. Ancak aralarında çok özel bir bağ oluştu. Georgia onu bırakmak istemedi ve sonsuza kadar yuvası olmaya karar verdi.
Frankie’nin çenesinde doğuştan bir problem vardı. Bu yüzden yemek yemekte zorlanıyor. Ayrıca yürürken sendeliyordu, dizlerini kontrol edemiyordu.
Georgia bacaklarından ameliyat olması gereken Frankie için para biriktiriyor. Çenesi yüzünden sıvı tüketemeyen kedisi için özel yiyecekler hazırlıyor.
4 kulağı olması hareketlerini ve hassasiyetini etkiliyor. Ayrıca tek gözü olduğu için geceleri pek iyi göremiyor Frankie.
Ancak tüm bunlara rağmen Georgia Frnakie’nin sıra dışı olduğunu, özel bir kedi olduğunu ve hatta köpekler gibi oldukça hisli ve duygusal olduğunu düşünüyor.
Büyüdükçe ele avuca sığmayan, oldukça hareketli bir kedi haline gelen Frankie kimseden çekinmiyor.
Göz bandını ise çoğu zaman çıkarmayı ve insanlara olduğu gibi görünmeyi seviyor.
Diğer 4 kulaklı kedilerin normalden çok daha fazla zeki olduğu bilinse de Georgia Frankie’nin bu konuda iyi olmadığını, dışarı çıktığında yoldaki arabaları oyuncak sanabileceğini söylüyor.
Evdeki diğer 3 kediyi çok seviyor, sürekli onlarla oynamak istiyor. Hayata büyük acılarla başlasa da şimdi oldukça mutlu bir yuvası var.
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