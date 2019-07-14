İnanılır gibi değil bu yapıların hepsi kumdan!

Belçika'nın Ostend şehrinde gerçekleşen "Belgian Sand Sculpting Festival", her sene olduğu gibi, yine kendinden söz ettirecek muhteşem çalışmalara ev sahipliği yapıyor. 22 Haziran'da kapılarını ziyaretçilere açan ve 8 Eylül'e kadar devam edecek olan festival, kendi alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Hatta 2010 yılında Guiness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın en büyük kumdan heykel festivali" olarak da girmeyi başardı. Bu şahane festival kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli sanatçılar, sadece su ve kum kullanarak sihirli fantastik dünyalar yaratıyorlar. Bu sene 40 sanatçının katılımıyla gerçekleşen festivalin teması "düşler" olarak belirlenmişi. 10 bin metrekarelik bir alana yayılan festivalde her ziyaretçiye için yaklaşık 1 saatlik dolaşma süresi veriliyor. Bu yıl yaklaşık 150 heykel sergileniyor ve bu heykellerin boyları 2 metreden 6 metreye kadar değişkenlik gösteririyor. Tüm bu çalışamalar içinse, toplam 240 kamyon dolusu özel kum festival alanına taşınmış.

Şimdi gelin Yves Herman'ın objektifinden bu muhteşem çalışamlara yakından bakalım:



