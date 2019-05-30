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İnanılır gibi değil! Midesinden yarım kilo saç çıkarıldı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın midesinden yarım kilo saç çıkarıldı.

İnanılır gibi değil! Midesinden yarım kilo saç çıkarıldı

Rapunzel sendromundan müzdarip kızın 10 yıldır kendi saçlarını yediği belirtilirken, midesinde bu sürede biriken saç oranının yarım kiloyu bulduğu belirtildi.

Rusya'nın Tomsk kentinde acil ameliyata alınan kızın midesindeki saçlar çıkarıldı.

Biriken saç öbeğinin kızın midesinin yüzde 80'ini doldurduğu belirtilirken, sağlığa da büyük tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Ameliyattan önce kızın yemek borusunun tamamen tıkandığını söyleyen doktorlar, genç kızın ameliyatın ardından durumunun daha rahat olduğunu söyledi.

Genç kız tedavisinin ardından psikiyatri servisine alınarak tedavisine burada devam edilecek.

RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?

Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Hastalık, Grimm Kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel'den esinlenerek adlandırılmıştır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendirilir.

Rapunzel Sendromu belirtileri

Midede birikmiş, bağırsağa veya kolona sarkmış saç yığını.
Bağırsaklarda büyük ya da küçük çapta tıkanmalar.
Trikotilomani
Genelde psikiyatrik bozukluklar görülen hastalarda ortaya çıkar.

Rapunzel Sendorumu Tedavisi
İnsanın sindirim sistemi, saç kıllarını sindiremediği için söz konusu trikobezoar (saç yumağı) cerrahî yollarla alınmalıdır.

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yarım kilo saç mide rapunzel sendromu

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