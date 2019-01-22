YEMEK

İnanılır gibi değil! Yasaklı meyveyi yiyen adam hayatını kaybetti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.01.2019 11:42 | Son Güncelleme

Endonezya'da yaşayan 53 yaşındaki adam, yasaklı olan duryan meyvesini aşırı tükettiği için yaşamını kaybetti.

İnanılır gibi değil! Yasaklı meyveyi yiyen adam hayatını kaybetti

Kompas gazetesinin haberine göre, 53 yaşında şoför olan kişi minibüsünde ölü olarak bulundu. Araştırma yapan yetkililer, adamın yüksek tansiyon hastası olduğunu ve yarım kilodan fazla duryan yediği ve bunun sonucunda damarlarının yırtılmasıyla hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

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Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

Duryan meyvesi;

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Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan duryan meyvesi, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havalimanlarına sokulmasına izin vermiyor. Asya bölgesinde yaygın olan bu meyvenin kokusu da inanılmaz ağır. Kimileri bu meyvenin kokusundan kusabiliyorken kimisi de tadına hayran kalıyor. Aman diyelim! Turistik amaçlı ziyaret ettiğiniz bölgede denk gelirseniz kontrollü yemeye özen gösterin...

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