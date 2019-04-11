Mynet Trend

İnanılmaz an! Balkonda asılı kalan küçük çocuk için seferber oldular

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
YAŞAM  | 11.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlar tarafından havada yakalanması saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı seyretti. Bir süre sonra demir korkuluklara çıkan küçük çocuk, balkonun dışından kendini aşağı sarkıttı.

Kendini balkondan sarkıttı

Vatandaşlar ikinci kattaki evin balkonundan kendini aşağıya sarkıtan çocuğu görünce onu havada yakalamak için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar aşağıda kollarını açıp beklerken bir kaç kişi ise merdivenden çıkıp eve gitmeye çalıştı. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, alt kattaki eve girmeye çalıştı. O evde de kimsenin olmaması üzerine herkes küçük çocuğu yere düşmeden havada yakalamak için kollarını açıp beklemeye başladı.

Vatandaşlar havada yakaladı

Daha fazla tutunamayan çocuk kendini boşluğa bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine çarpan çocuk, yere düşmeden aşağıdaki vatandaşlar tarafından havada yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Hastaneye götürülen çocuğun alt kattaki evin balkon demirine çarptığı için kaşında açılma olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Haluk Levent'ten minik Öykü'ye hastanede sürpriz! Haluk Levent'ten minik Öykü'ye hastanede sürpriz!
Herkes gözyaşlarına boğuldu! Canlı yayında her şeyi itiraf ettiHerkes gözyaşlarına boğuldu! Canlı yayında her şeyi itiraf etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk balkon Şanlıurfa

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

İlk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Eski muhtar yeni muhtarı kutladıktan sonra öldü!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

Eski belediye başkanına cinsel istismardan hapis!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent'ten minik Öykü'ye hastanede sürpriz!

Haluk Levent'ten minik Öykü'ye hastanede sürpriz!

Esra Erol, 17 yaşındaki genç kızı fuhuş çetesinin elinden kurtardı

Herkes gözyaşlarına boğuldu! Canlı yayında her şeyi itiraf etti

Torunlarını 2 yıl boyunca istismar etti! Kendini bu sözlerle savundu

Torunlarını 2 yıl boyunca istismar etti! Kendini bu sözlerle savundu

Rüyada yeşillik görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşillik görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada yeşillik görmek ne anlama gelir?

Kuş Bakışı Türkiye panoraması muhteşem görüntüler eşliğinde artık Digiturk radyo kanallarında

Kuş Bakışı Türkiye panoraması muhteşem görüntüler eşliğinde artık Digiturk radyo kanallarında

Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

Paralarını alamayınca restorandaki malzemeleri sattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.