İnanılmaz! Bu adamın yaşını duyanlar şoke oluyor

Az sonra göreceğiniz kişiler yaşın sadece bir sayı olduğunu söylüyor ve birçok kadınla erkeği bu atasözünü uygulamaya çağrıyorlar! Sonuçta, yaşlanmanın pek çok yararı var: daha az terleme ve daha az stresli olma eğilimi; Buna ek olarak, birçok kültürde, birçok yaşlı insanın birçok boş vaktinden başka bir şey olmadığı da eklenmiştir. Başka bir deyişle, dünyayı ele geçirmek için her nedene sahipler.

Hayatta yaşın önemi yoktur diyen o şahane insanlar...

1. 68 yaşındaki Greta Pontarelli, dünyaca ünlü direk dansı şampiyonu ... ve harika görünüyor!

2. Gray Gunners, Finlandiya’nın ilk profesyonel kıdemli CS: GO ekibinden

3. Japon DJ Sumirock, 84, gündüz köfte yapıyor ve geceleri ise DJ'lik yapıyor. Aynı zamanda bir Guinness Dünya Rekoru kırmışlığı da var.

4. İngiliz Kanalı'nda yüzmek zaten bir olaydır, ancak Roger Allsopp bunu 70 yaşında yaptı.

5. 56 yaşındaki Anthony Varrecchia'ya bakarken, insanın aklına 2 kelime geliyor: “gümüş” ve “tilki”.

6. Annabel Davis, 60 yaşında bir model olan eski bir polis memuru. Bu kadın hayallerinizi takip etmek için hiçbir zaman geç olmadığını kanıtlamış.

7. Ruth Flowers ile tanışın, 68 yaşında dünya çapında bir DJ ve hemen hemen her kıtada çaldı.

8. Annette Larkins, sağlıklı yaşam tarzı 60'lı yılların rock jean şortuyla gençlere bin basan bir vegan avukatıdır.

9. “Cesur Doris” olarak da bilinen 85 yaşındaki Doris Long, binalara tırmanmak için asla çok yaşlı olmadığınızı kanıtladı.

10. Tziporah Salamon, 69 yaşında bir moda ikonu, tasarımcı ve stilin sonsuz olduğunu kanıtlayan bir model.

11. Charles Eugster 85 yaşında bir fitness programına başladı ve 100'den fazla fitness ödülü kazandı.

12. T.R. Pescod, 53 yaşında tasarımcı, model ve oyuncu... ve oldukça iyi görünüyor!

13. 50 yaşındaki Chuando Tan, Singapur’un Dorian Gray'in Portresine cevabı.





