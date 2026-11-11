Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’da fırtına kapıda: Günler sürecek

Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği belirtildi.

13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise rüzgarın hızının 60 ila 90 kilometreye çıkarak fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

14 Kasım Cumartesi akşamından itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

MARMARA İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde perşembe günü öğleden sonra kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, bölgemizde 12.11.2026 perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), 13.11.2026 cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

CUMARTESİ AKŞAMI ETKİSİNİ KAYBEDECEK

15.14.11.2026 cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır